Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije (FSB) tvrdi da su borbene formacije ruskog Ministarstva odbrane i FSB-a pogodile više objekata u Ukrajini gde se proizvode ukrajinske rakete dugog dometa „Sapsan“.

Kako piše ruski Tass, ove rakete su sposobne da pogode ciljeve na udaljenosti do 700 kilometara, a teoretski, Moskva i Minsk su bili u dometu ovih raketa, dok je njihovu proizvodnju finansirala Nemačka. Kako tvrde iz Moskve, ruska vojska je uništila pogone za njihovu proizvodnju.

Prema podacima ruske obaveštajne službe, šteta koju su naneli ovi napadi je veća od one koju je naneo napad dronova ukrajinske vojske na vojne aerodrome 1. juna.

„Šteta koju je ova operacija nanela ukrajinskom vojno-industrijskom kompleksu je ogromna i neuporediva sa štetom nanetom Rusiji tokom operacije „Paučina“, koju je sprovela Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine“, saopštila je FSB.

FSB je precizirao da je reč o hemijsko-mehaničkom pogonu u Pavlogradu i fabrici Zvezda i Naučnoistraživačkom institutu hemijskih proizvoda u Šostki.

Napominje se da je zbog napredovanja ruskih snaga u Dnjepropetrovskoj oblasti, Kijev evakuisao materijale iz objekta u Pavlogradu „u rezervni objekat u selu Vakulenčuk u Žitomirskoj oblasti“, koji je takođe uništen.

Podsećamo, Sapsan je ukrajinski operativno-taktički balistički raketni sistem kratkog do srednjeg dometa, poznat i kao Hrim-2 ili Grom-2. Razvijen je da bi kombinovao mogućnosti taktičkog raketnog sistema i sistema za višestruko lansiranje, čime bi se dobila veća fleksibilnost i mobilnost na bojnom polju.

Njegov domet je oko 300 kilometara, a u nekim verzijama može dostići i do 500 ili čak 700 kilometara. Kapacitet bojeve glave je približno 480 kilograma, što ga čini moćnijim od mnogih uporedivih sistema kao što je američki ATACMS.

Sistem koristi mobilni lanser sa deset točkova koji može da nosi dve rakete i opremljen je naprednim sistemima za navođenje koji kombinuju inercijalnu navigaciju sa radarom i optoelektronskim senzorima, što omogućava visoku preciznost. Može da ispaljuje balističke i krstareće rakete, pa se koristi za udaranje na strateške ciljeve duboko unutar neprijateljske teritorije.

Razvoj je počeo 2006. godine kako bi se zamenili sovjetski sistemi Točka-U i povećala nezavisnost Ukrajine u proizvodnji strateškog oružja.