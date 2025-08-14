Slušaj vest

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa počeće u gradu Enkoridžu na Aljasci sutra, 15. avgusta, u 11.30 po lokalnom vremenu (21.30 po srpskom vremenu), saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je dodao da će u rusko-američkim pregovorima učestvovati po pet članova delegacija.

Ruski i američki lideri prvo će održati sastanak u četiri oka, a zatim uz učešće delegacija, rekao je Ušakov.

Nakon razgovora održaće zajedničku konferenciju za medije.

Odmah potom, Putin i njegovi saradnici krenuće nazad u Rusiju.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

- Da, mogu to da potvrdim, delegacija će se vratiti. Očigledno je da će odleteti odmah nakon završetka pregovora. Pregovori će biti poslovne prirodem naravno, svi imamo poslovni stav - rekao je Ušakov.

Otkrio je i o čemu će, između ostalog, razgovarati.

- Očekuje se razmena mišljenja u vezi sa daljim razvojem bilateralne saradnje, uključujući i u trgovinsko-ekonomskoj sferi - dodao je Ušakov.