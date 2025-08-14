Slušaj vest

Albanija razmatra ideju ministarstva kojim bi upravljala veštačka inteligencija (AI).

Premijer Edi Rama pomenuo je AI kao alat za iskorenjivanje korupcije i povećanje transparentnosti, rekavši da bi tehnologija uskoro mogla postati najefikasniji član albanske vlade.

„Jednog dana bismo možda mogli imati ministarstvo kojim u potpunosti upravlja AI“, rekao je Rama na konferenciji za medije govoreći o digitalizaciji. „Na taj način ne bi bilo nepotizma ni sukoba interesa“, dodao je.

Lokalni programeri bi čak mogli da rade na razvoju AI modela koji bi se “izabrao” za ministra, što bi moglo dovesti do toga da zemlja „bude prva koja ima čitavu vladu sa AI ministrima i premijerom“, dodao je Rama.

Iako formalni koraci još nisu preduzeti i Ramino mesto zvanično nije ugroženo, premijer kaže da ideju treba ozbiljno razmotriti.

Bivši političar vladajuće stranke i pisac Ben Buši, koji ima veliko interesovanje za AI, smatra da od tehnologije nema razloga da se strahuje i da su države kojima upravlja AI realna mogućnost koja bi mogla potpuno promeniti našu predstavu o demokratiji.

„Zašto moramo da biramo između dve ili više ljudskih opcija, ako uslugu države može da pruži AI?“, pita se Buši. „Društvima će AI bolje upravljati od nas jer ne pravi greške, ne traži platu, ne može biti korumpiran i ne prestaje da radi.“

Albanija se dugo bori sa korupcijom u svim segmentima društva, a politika nije izuzetak. Vladajuća stranka imala je dosta zvaničnika optuženih i osuđenih za korupciju. Lider opozicije Sali Beriša trenutno je na suđenju zbog korupcije, dok je bivši premijer i predsednik Ilir Meta u zatvoru.

AI je alat, a ne čudo, smatra Jorida Tabaku, poslanica opozicione Demokratske partije. Ona kaže da u pravim rukama može transformisati upravljanje, ali da u pogrešnim rukama postaje „digitalna maska za isti stari haos“.

Iako podržava digitalne inovacije i AI, Tabaku ističe da ceo sistem upravljanja mora biti resetovan pre nego što se AI uvede.

Veštačka inteligencija se već koristi u administraciji za upravljanje složenim pitanjem javnih nabavki - oblasti koju EU traži da vlada uredi - kao i za analizu poreskih i carinskih transakcija u realnom vremenu radi otkrivanja nepravilnosti.

Teritorija zemlje se nadgleda i pomoću pametnih dronova i satelitskih sistema koji koriste AI za proveru nelegalne gradnje, zloupotrebe javnih plaža i otkrivanje plantaža kanabisa u ruralnim oblastima.

Takođe postoje planovi za korišćenje AI u borbi protiv saobraćajnih prekršaja putem tehnologije prepoznavanja lica, koja bi vozaču na mobilni uređaj slala digitalno upozorenje da uspori, a zatim i podatke o kazni putem SMS-a ili i-mejla. Albanija trenutno ima jednu od najviših stopa smrtnosti u saobraćaju u Evropi, prema državnoj statistici, uglavnom zbog prebrze vožnje.

Postoje i ambicije da se AI primeni u zdravstvu, obrazovanju i digitalnoj identifikaciji građana.

Međutim, Tabaku upozorava da mora postojati javna rasprava i jasnoća oko načina primene tehnologije, njene cene i, najvažnije, ko programira algoritme.

„Ako isti oni koji su profitirali na korumpiranim tenderima budu programirali algoritme, onda ne idemo u budućnost - već ugrađujemo prošlost“, rekla je ona.