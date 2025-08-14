Slušaj vest

Sutrašnji sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se u američkoj vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci u Enkoridžu.

Prostire se na oko 344 kilometara kvadratnih i poseduje infrastrukturu vrednu oko 15 milijardi doalra, uz više od 5.500 vojnog i civilnog osoblja.

Tokom Hladnog rata, baza je zaigrala ključnu ulogu u nadgledanju i odvraćanju Sovjetskog saveza. Danas, i dalje aktivno služi u nadzoru ruskih vojnih aktivnosti - uključujući presretanja ruskih aviona.

Na bazi i u njenom okruženju živi preko 32.000 pripadnika vojske i njihovih porodica - što čini oko 10 odsto ukupnog stanovništva Enkoridža.

Asošiejted Pres naglašava ironičan izbor lokacije.

"Baza koja je decenijama služila za odbranu od Sovjeta, sada će ugostiti ruskog predsednika. Bazom i dalje upravljaju važni avioni kao što je F-22 Raptor. Odluka je deo strategije za pružanje bezbednog, bez protesta okruženja za diplomatske razgovore".

Skaj njuz ističe strateški značaj baze:

"Sigurnost, geografska izolacija, blizina Rusije - Aljaska je naročito pogodna jer je među manjim brojem zemalja koje ne priznaju jurisdikciju Međunarodnog krivičnog suda (ICC), što omogućava bezbedan dolazak Putina."