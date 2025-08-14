Slušaj vest

Na društvenim mrežama šire se snimci eksplozije u Rostovu na Donu, gradu na jugu Rusije.

Prema prvim izveštajima, deo krova stambene zgrade navodno je pogodio dron, a eksplozija je oštetila nekoliko balkona na gornjim spratovima.

Lokalni guverner Jurij Šljusar objavio je na Telegramu da je u eksploziji povređeno 13 osoba, od čega je dvoje u kritičnom stanju. U gradu je na snazi vazdušna uzbuna.

Kako navodi Šljusar, trinaest povređenih uključuje i dvoje dece.

Prema njegovim rečima, sedmoro đenih dobilo je prvu pomoć i poslano je kući, dok je šest osoba ostalo u bolnici. Iz svojih je domova evakuisano 212 stanovnika, a za njih je organiziran privremeni smeštajni centar.

Službenik je naveo da su na deset višespratnica oštećeni prozori, balkoni i automobili, a na mestu događaja rade detonatori. "Nakon što završe, kordon će biti uklonjen, a opštinska komisija će početi sa procenom štete. Pomoć ćemo pružiti svim stradalima", dodao je Šljusar.

Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin objavio je uvođenje vanrednog stanja na mestu incidenta.