STRAŠNA EKSPLOZIJA U RUSIJI! Dron pogodio zgradu, povređena deca, jezivi snimci kruže internetom (VIDEO)
Na društvenim mrežama šire se snimci eksplozije u Rostovu na Donu, gradu na jugu Rusije.
Prema prvim izveštajima, deo krova stambene zgrade navodno je pogodio dron, a eksplozija je oštetila nekoliko balkona na gornjim spratovima.
Lokalni guverner Jurij Šljusar objavio je na Telegramu da je u eksploziji povređeno 13 osoba, od čega je dvoje u kritičnom stanju. U gradu je na snazi vazdušna uzbuna.
Kako navodi Šljusar, trinaest povređenih uključuje i dvoje dece.
Prema njegovim rečima, sedmoro đenih dobilo je prvu pomoć i poslano je kući, dok je šest osoba ostalo u bolnici. Iz svojih je domova evakuisano 212 stanovnika, a za njih je organiziran privremeni smeštajni centar.
Službenik je naveo da su na deset višespratnica oštećeni prozori, balkoni i automobili, a na mestu događaja rade detonatori. "Nakon što završe, kordon će biti uklonjen, a opštinska komisija će početi sa procenom štete. Pomoć ćemo pružiti svim stradalima", dodao je Šljusar.
Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin objavio je uvođenje vanrednog stanja na mestu incidenta.
"U privremeni smeštajni centar poslati su psiholozi radi pružanja psihološke pomoći. "Takođe sam poslao zamenicu za socijalna pitanja, V. A. Černišovu, da poseti žrtve u bolnici", napisao je na svom kanalu na Telegramu.
