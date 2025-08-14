Slušaj vest

Svi pogledi upereni su ka Aljasci, gde se u noći između petka i subote očekuje susret dvojice svetskih lidera, koji je prema mišljenjima analitičara okategorisan kao istorijski događaj.

Da li će ovaj datum jednog dana u istorijskim čitankama biti ispisan kao ključni datum prestanka sukoba na relaciji Rusija - Ukrajina, koji traje već 1267 dana, videćemo već za vikend, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, profesor doktor Dragan Petrović, naučni saradnik i Stefan Srbljanović, politikolog.

- Njima kao dvojici od trojice najmoćnijih lidera na svetu nikakav Zelenski sada ne treba. Uloga Zelenskog, svetska i geopolitička, on nema nikakvu specifičnu težinu. Čini mi se da će ovo biti početak otopljavanja odnosa između SAD-a i Rusije - kaže Kajtez.

Kajtez je objasnio i da njihov susret na Aljasci sam po sebi ima veliki simboličan značaj, jer se Putin i Tramp sastaju na teritoriji koja je nekada pripadala Rusiji, a sada Tramp dočekuje Putina kao domaćin.

- Pripremljena je agenda sastanka koja bi trebala da donese dobre rezultate. Mnogi ljudi ne razumeju da ne može odmah čarobnim štapićem - kaže Kajtez.

Petrović kaže da je došlo do velike promene američke politike, pa kaže da je Zelenski u prvoj fazi rekao da se neće baviti visokom politikom, već će se baviti brobom protiv korupcije.

- Amerika više nema kapacitet da igra ulogu svetskog policajca. Videli smo to i u sukobu Izraela i Irana. Tramp strateški dobro vodi igru, shvata da ako bude igrao kao Bajden hvataće se za helikoptere. On želi da izbegne totalni poraz. Transformiše se u mirotvorca - kaže Petrović.

On dodaje da je strateški problem dogovora to što Tramp prihvata ogromnu izmenu, dok Rusi nastavljaju da traže još više, odbijajući 30 dana primirja zato što pobeđuju na frontu.

- Za pregovaračkim stolom obično sede ljudi koji se nešto pitaju, a jedini ljudi koji se ovde pitaju su ova dvojica koji će sutra sesti za pregovarački sto. Evropa, a isključivo mislim na EU, u ovom momentu se ponaša kao zapostavljena devojka koju je partner izignorisao - kaže Srbljanović.

On navodi da se u ovom momentu Evropska unija ne pita i ne donosi odluke, a kaže da oni izostaju sa ovih pregovora upravo zato što i ne žele mir.

- Ovo nisu pregovori o ratu i nastavku rata već o miru. Svi dosadašnji pokušaji pregovora su propadali. Americi veoma odgovara da sada dođe do mira. Bojim se da Brisel i određene strukture ne učine poslednje trzaje kako bi ugrozili ili odložili ovaj pregovor - kaže Srbljanović.

Srbljanović kaže da ukoliko ne dođe do ovoga, možemo očekivati dug niz novih razgovora.

- Postoji jedno pravilo, a to je da ukoliko pregovarate sa Rusijom treba što ranije u sukobu da prihvatite mir, jer su tada uslovi najbolji. Što rat duže traje, to će uslovi za mir postajati gori - kaže Kajtez.

Kajtez tvrdi da je cilj Evropske unije da što više zakomplikuju dogovore i otopljavanje odnosa Amerike i Rusije.

