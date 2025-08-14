UŽIVO PUTIN I TRAMP OČI U OČI! Sve je spremno za sastanak u bazi koja presreće ruske avione, oglasio se ruski predsednik i poručio mu: "Trudite se..."
Sastali se Zelenski i Starmer
Britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas su se osvrnuli na jučerašnje sastanke sa evropskim i američkim liderima.
„Složili su se da postoji snažan osećaj jedinstva i čvrsta odlučnost da se postigne pravedan i trajan mir u Ukrajini. Zatim su se radovali sutrašnjim sastancima između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, koji predstavljaju pravu priliku za napredak, pod uslovom da Putin preduzme korake da pokaže da je ozbiljan u vezi sa mirom. Dogovorili su se da ostanu u bliskom kontaktu u narednim danima“, saopštio je kabinet britanskog premijera.
Ovuda će leteti Putinov avion
Izvori navode da će Putinov avion za Aljasku leteti preko Beringovog moreuza, čime bi izbegao prelet međunarodnih voda i ušao u američki vazdušni prostor direktno iz ruskog.
U petak će Federalna uprava za avijaciju SAD (FAA) zatvoriti deo neba iznad Aljaske kako bi omogućila nesmetan i bezbedan dolazak ruskog predsednika.
Putin: Amerika se trudi
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Sjedinjene Američke Države ulažu "iskren trud" kako bi se pronašlo rešenje za rat u Ukrajini te je sugerisao da bi Moskva i Vašington mogli da postignu sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi mogao da ojača mir.
"Baza gde dolazi Putin presreće ruske avione"
Sutrašnji sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se u američkoj vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci u Enkoridžu.
Poznato vreme sastanka
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov otkrio je brojne detalje u vezi sa sutrašnjim sastankom, pa i kada će biti održan. Počeće u gradu Enkoridžu na Aljasci sutra, 15. avgusta, u 11.30 po lokalnom vremenu (21.30 po srpskom vremenu).
Šta Tramp pruža Ukrajini?
Tramp je rekao evropskim liderima i Volodimiru Zelenskom u sredu da su SAD spremne da pruže bezbednosne garancije za Ukrajinu pod određenim uslovima, rekle su tri osobe upoznate sa razgovorom, a prenosi "Politiko".
Šta Tramp nudi Rusiji za mir?
Pozivajući se na dobro obavešteni izvor, britanski „Telegraf" je objavio da se Donald Tramp sprema da ponudi Vladimiru Putinu pristup retkim zemnim mineralima.
Putin testira nuklearnu raketu?!
Napeto je pred istorijski sastanak sa Donaldom Trampom na Aljasci. Rusija se, po svemu sudeći, sprema da testira svoju novu krstareću raketu na nuklearni pogon, koja može da nosi i nuklearnu bojevu glavu, javlja Rojters, pozivajući se na dva američka istraživača i zapadni bezbednosni izvor.
