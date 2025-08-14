Slušaj vest

Dejan K. i Duško H., poreklom iz Hrvatske, preminuli su na rođendanskoj žurci u Minhenu nakon što je došlo do curenja gasa iz benzinskog agregata.

Dejan K. je u četvrtak proslavio svoj 41. rođendan. U vikendici pored jezera Fasaneri u Minhenu okupio je prijatelje i porodicu. Kada je njegova majka oko 17.40 časova donela hranu, zatekla je svog sina i njegovog prijatelja Duška H. (50) bez svesti u podrumu vrtne kuće. Pokušaji reanimacije nisu uspeli, a i sami spasioci su odmah osetili tegobe sa disanjem.

Kako se kasnije ispostavilo, došlo je do trovanja ugljen-monoksidom, bezbojnim i bezmirisnim gasom koji je curio iz benzinskog agregata.

Vika i panika privukli su pažnju suseda i gostiju iz obližnjeg izletišta.

Jedan svedok rekao je: "Mislili smo da se neko svađa, ali brzo nam je postalo jasno koliko je situacija ozbiljna".

Vatrogasci i policija su brzo stigli na lice mesta u velikom broju. Dejan je prebačen u bolnicu Barmhercige Brider, gde je u 18.50 časova proglašen mrtvim. Njegov prijatelj Duško preminuo je dan kasnije, u nedelju, u Nemačkom centru za kardivaskularne bolesti.

Obojica su pretrpela ozbiljno trovanje ugljen-monoksidom.

Prema rečima brata, Dejan je nedavno kupio novi agregat kako bi u podrumu mogao da napaja frižider.

"Baterijski agregat koji je ranije imao nije bio dovoljno jak", rekao je on.

Bild saznaje da su Dejan i Duško, obojica poreklom iz Hrvatske i zaposleni u BMW-u, bili svesni potencijalne opasnosti. Navodno su pokušali da instaliraju izduvnu cev kako bi otrovni gas usmerili napolje, ali nešto je pošlo po zlu.

U nesreći su još četiri muškarca zadobila lakše povrede.

Dejanov brat: "Svi smo u šoku. Njegovo telo biće naredne nedelje prebačeno u Hrvatsku".