U javnost je pušten video-snimak hapšenja beskućnika Rosa Džada (34), koji je optužen za ubistvo trudnice sa Balkana, Atene Georgopulos (39), i brutalno odrubljivanje glave njenom partneru, Endrjuu Ganu (50), u ponedeljak uveče u Melburnu.

Takođe, spekuliše se da je osumnjičeni izvršio dvostruko ubistvo zbog sukoba oko pasa.

Na snimku se vidi trenutak kada policajci stavljaju lisice Džadu, koji na sebi ima krvavu majicu, detalj koji se poklapa sa izjavama očevidaca koji tvrde da su ga videli kako kupuje burger/pljeskavicu ubrzo nakon dvostrukog ubistva.

Sve je više indicija da je sukob koji je doveo do jezivog zločina možda proizašao iz nesporazuma ili sukoba interesa oko uzgoja i prodaje pasa, konkretno nemačkih ovčara. I Džad i Gan su, prema rečima komšija, gajili posebnu vezu sa ovom pasminom - dok je Džad često viđan sa svoja dva nemačka ovčara kako luta po kraju, Gan je, prema tvrdnjama poznanika, bio veoma zaštitnički nastrojen prema svom psu, kojeg je smatrao članom porodice.

Navodno je u danima koji su prethodili zločinu došlo do rasprave između dvojice muškaraca u vezi sa vlasništvom nad jednim ili više pasa, a pojedini izvori iz komšiluka sugerišu da je Džad bio uključen u neformalnu prodaju štenaca, dok je Gan sumnjao u uslove u kojima su psi držani i možda je čak pokušao da interveniše ili spreči neku transakciju.

Postoji mogućnost da su postojali i nerešeni dugovi ili nesuglasice oko toga kome pripadaju određeni psi, što je dodatno podgrejalo tenzije.

Policija još uvek ispituje da li je ovaj sukob bio direktan okidač za dvostruko ubistvo, ali sve više tragova ukazuje na to da bi sporovi oko pasa, i potencijalne ilegalne aktivnosti u vezi sa njihovom prodajom, mogli igrati ključnu ulogu u ovoj tragediji koja je šokirala javnost u Australiji i šire.

Džad je uhapšen četiri sata nakon dvostrukog ubistva u Melburnu, u 1.40 ujutro u utorak, oko šest kilometara od mesta zločina. Sa sobom je imao dva velika psa.

Džad je oko 40 minuta nakon dvostrukog zločina, čiji motivi još nisu razjašnjeni, otišao u restoran brze hrane da pojede burger.

Jedan gost je opisao da je video Džadta kako ulazi bos sa svoja dva psa, dva nemačka ovčara. Petnaest minuta, nakon što je naručio dva čizburgera i jedno piće, otišao je, ostavivši iza sebe pse.

Detektiv inspektor Dean Thomas iz odeljenja za ubistva opisao je mesto zločina kao "traumatično" i potvrdio da će policajcima i stanovnicima biti ponuđena psihološka pomoć.

Na fasadi stana ispisani su grafiti sa rečima "karma", "izdaja" i "dosta je bilo", a istražitelji pokušavaju da utvrde da li su povezani sa ubistvima.

Komšije su izrazile šok i tugu zbog tragedije, navodeći da im je teško da poveruju da se takvo nasilje dogodilo u njihovoj mirnoj ulici.

Atenina tetka kaže da su nedavno saznali da je trudna.

"Bila je tako srećna. Pričale smo pre nekoliko dana. Toliko se radovala što će postati majka. Imala je 39 godina i mislila je da neće moći da ostane trudna", priča njena tetka.