Slušaj vest

Sa teritorije pod kontrolom Ukrajine danas je vraćeno 84 ruska vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, napomenuvši da Rusija "ne napušta svoje".

"U zamenu je predato 84 zarobljenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine", istakli su u resoru.

Trenutno se ruski vojnici nalaze na teritoriji Republike Belorusije, gde im se pruža neophodna psihološka i medicinska pomoć.

"Svi ruski vojnici će biti prebačeni u Rusku Federaciju radi lečenja i rehabilitacije u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane Rusije", dodali su.

U posredovanju tokom vraćanja ruskih vojnika iz zarobljeništva, humanitarnu ulogu odigrale su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski je reagovao na ovu razmenu na svom Telegramu.

"Naši momci su kod kuće. A od 1000 zarobljenih vojnika Oružanih snaga Ukrajine koji su se obraćali Zelenskom, ukrajinska strana prihvatila je samo 2 (dva) čoveka", istakao je on.

Dodao je da se u Ukrajini "verovatno plaše da su ih u ruskom zarobljeništvu potpuno preobratili".

Foto: STRINGER/EPA

Ukrajina je sprovela svoju 67. razmenu zarobljenika, vrativši kući 84 svoja državljanina - 33 vojnika i 51 civila.

Karakteristika ove razmene bilo je oslobađanje Ukrajinaca koje je Rusija nezakonito držala čak i pre potpune invazije, posebno od 2014. godine.

Ovo je objavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski .

„Vraćamo Ukrajince kući, u Ukrajinu. Nova razmena, 84 osobe. To su i vojnici i civili. Gotovo svima im je potrebna medicinska nega, značajna rehabilitacija“, rekao je šef države.

Glavna obaveštajna uprava je pojasnila da je do razmene došlo kao rezultat pregovora Koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

Karakteristika razmene bilo je puštanje na slobodu civila i vojnog osoblja koje su okupatori osudili na dugogodišnje zatvorske kazne (od 10 do 18 godina) pre 2022. godine.

Glavna obaveštajna uprava je pojasnila da je do razmene došlo kao rezultat pregovora Koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima.