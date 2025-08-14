Slušaj vest

Potraga za biznismenom Halitom Jukajem (43), čiji je čamac, kojim je krenuo da ide od Jalove do Bozdžade, pronađen rastrgan i polupotonuo, nastavlja se 10. dan.

Novi trag Jukaja pronađen je na obali okruga Karabiga u Čanakaleu, gde su timovi Obalske straže intenzivirali svoje napore.

Timovi Obalske straže su upozoreni od strane rođaka koji nisu čuli ništa od njega istog dana, što je navelo timove Obalske straže da preduzmu akciju. Dok su timovi pokrenuli potragu, oko 14:30 časova 5. avgusta, komercijalni brod koji je plovio kod Turankeja na poluostrvu Kapidag u okrugu Erdek u Balikesiru prijavio je viđenja delimično potopljenih delova broda. Timovi Komande Južne Mramorne Grupe Obalske straže reagovali su na dodeljene koordinate.

Pokrenuta je operacija potrage i spasavanja sa jednim helikopterom, jednim ronilačkim timom i sedam plovnih jedinica Komande obalske straže.

Ronilački tim je takođe zaronio do delimično potonulog čamca, ali potraga nije dala rezultate. Nakon pregleda, timovi su utvrdili da serijski broj motora razbijenog čamca odgovara broju motora čamca Halita Jukaja. Podvodni snimci čamca, gde su timovi iz Komande Južne Mramorne grupe obalske straže izvršili ronjenje, pokazali su da je razbijen u komade.

Foto: x

Takođe je otkriven trenutak kada je Jukaj, koji je vlasnik brodogradilišta i kompanije za jahte u okrugu Altinova u Jalovi i gradi jahte kao inženjer i glavni konstruktor, krenuo iz Jalove za Bozdžadu. Snimak prikazuje Halita Jukaja kako napušta luku na svom čamcu. Pokrenuto je veštačenje kako bi se utvrdio uzrok nesreće na raspalom čamcu „Sivi vuk“, koji je odvučen do ostrva Ekinlik i dopremljen na obalu kranom, u okviru istrage koju je pokrenulo Kancelarija glavnog javnog tužioca Marmare.

Pronađeni su komadi isprani na obalu

Šestog dana potrage, detektivi iz lučke policijske uprave Bursa, lučke uprave Čanakkale i lučke uprave Samsun pronašli su delove isprane na stene severno od ostrva Pašalimani, za koje se smatra da pripadaju Jukajevom čamcu „Sivi vuk“, a koji su takođe poslati na stručno ispitivanje.

Halit Jukaj sa prijateljima Foto: printscreen/instagram/sedabakan

Kapetan teretnog broda uhapšen zbog prigovora

Kapetan broda za suvi teret „Arel 7“, CT (61), koji je pritvoren u Jalovi pod optužbom za „izazivanje smrti iz nehata“ i pušten je pod uslovom zabrane putovanja i sudske kontrole, ponovo je pritvoren i uhapšen u Istanbulu po prigovoru Kancelarije glavnog javnog tužioca Jalove.

Tragovi kidanja na prednjem delu broda

Otkrivena je radarska aktivnost sa broda za koji se tvrdi da se sudario sa raspalom jahtom Halita Jukaja, dok je istraga timova Obalske straže otkrila tragove ogrebotina na prednjem delu broda za suvi teret. Kancelarija glavnog javnog tužioca Jalove ispituje saobraćaj broda u tom području i rutu broda „Arel 7“, a u istražni dosije su uključene i dve fotografije koje prikazuju tragove ogrebotina na brodu. Iako na fotografiji snimljenoj u Čanakaleu 3. avgusta, dan pre nesreće, nisu vidljivi tragovi na prednjem delu broda, nisu vidljivi ni na prednjem delu broda.

Foto: printscreen/društvene mreže

Fotografija snimljena 5. avgusta, dan nakon nesreće, u Izmitu, gde je brod prevozio svoj teret, otkriva jasan trag ogrebotina i udar na prednjem delu broda „Arel 7“.

Pojavio se i snimak trenutka kada je brod za suvi teret „Arel 7“, za koji se veruje da se sudario sa Jukajevim čamcem, stigao u luku Izmit.

Snimci bezbednosnih kamera prikazuju kapetana broda „Arel 7“, Konektikat, i njegovu posadu kako stižu u luku oko 4:00 ujutru 5. avgusta. Iskrcavaju se u 4:17 ujutru, dolaze do pramca da pogledaju brod, a zatim stoje na levom pramcu da ponovo pogledaju brod. Ove slike, zajedno sa fotografijama broda, za koji je identifikovano da ima vidljive tragove ogrebotina na prednjem delu, dodate su u dosije istrage.

Foto: x

Dok su se ogrebotine na prednjem delu broda dugog 92 metra i širokog 11 metara istraživale, uhapšeni kapetan, C.T., svedočio je na sudu u Jalovi da je osetio podrhtavanje tokom plovidbe. Rekao je: „Prošli smo pored ostrva Marmara. Osetio sam podrhtavanje, ali nisam mogao da ga razumem. Pogledao sam ispred sebe i video dva komada sa svoje desne i leve strane. Video sam ih kao komade drveta. Prošao sam kroz sredinu, ali sam se posle kratke udaljenosti vratio sa brodom. Nisam se osećao dobro. U tom trenutku sam video pojas za spasavanje. Nisam razumeo šta su komadi drveta koje sam video sa svoje desne i leve strane. Kada sam shvatio da to nije povezano sa mnom, nastavio sam svojim putem“.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Halit Yukay

Napori su se pojačali na strani Čanakalea

Potragu sprovode timovi iz Komande Južne grupe Marmara Obalske straže, filijale Policijske uprave Bursa, filijale Policijske uprave Samsun i filijale Policijske uprave Izmir. Dok pomorska policija pretražuje obalu okruga Erdek u Balikesiru, timovi Obalske straže su intenzivirali svoje napore u oblasti Čanakale. Radeći sa šest jedinica u tom području, timovi Obalske straže pronašli su sedište čamca isprano na plaži Karabiga . Utvrđeno je da sedište pripada Jukajevom čamcu, „Grejvulf“.