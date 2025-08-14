Slušaj vest

Ukrajinska mornarica saopštila je danas da je ruski avion Su-30SM obavljao zadatak jugoistočno od Zmijskog ostrva u Crnom moru i da je tom prilikom verovatno pao.

"Sredstvima izviđanja Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine, dobijen je radio-presret o gubitku veze sa avionom ruskih okupatora Su-30SM, koji je izvršavao zadatak jugoistočno od Zmijskog ostrva. Vazduhoplov je, verovatno, pao iz nepoznatih razloga", navodi se u saopštenju Ratne mornarice Ukrajine objavljenom na kanalu Telegram, prenosi Unian.

Prema podacima mornarice, ruske snage trenutno sprovode akcije potrage i spasavanja.

Prema raspoloživim informacijama, na površini mora pronađeni su delovi aviona, dok pilot za sada nije pronađen.

U noći 26. jula u Rusiji uništen je školsko-borbeni lovac Su-27UB sa dva sedišta na aerodromu "Armavir", koji se uglavnom koristi za obuku pitomaca Krasnodarske avijacione škole, podseća agencija.

Rusija je, takođe, izgubila lovca Su-34 u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti, kada su se dva pilota katapultirala.

Navodi se da je na avionu došlo do kvara sistema za izbacivanje stajnog trapa.