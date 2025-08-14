Slušaj vest

Veliki požar zahvatio je šume i naselja na grčkom ostrvu Zakintos, primoravši vlasti na hitnu evakuaciju stanovnika i turista.

Najteže pogođeno područje je Kiliomenos, a vatra se širi ka mestima Agalas i Keri.

Na snimku koji je objavila stranica Grčka info na Instagramu vidi se da su plameni jezici zahvatili veliki deo ostrva, dok se dim uzdiže iznad gustih borovih šuma.

„Turisti su evakuisani, kuće i objekti oštećeni. U gašenju požara učestvuje 20 vatrogasaca, 9 vozila, 2 aviona i 1 helikopter“, navodi se u opisu dramatičnog prizora.

Razmere požara vide se i na satelitskim snimcima.

Ovaj požar deo je šire katastrofe koja pogađa Grčku, gde je, prema preliminarnim podacima sa satelita VIIRS, u poslednja dva dana šest velikih požarnih frontova zahvatilo oko 24.700 ari (blizu 10.000 hektara) širom zemlje.

Prema tim podacima, procenjena površina pogođena vatrom po regijama iznosi:

Hios: oko 4.000 ha
Moiraiika, Ahaja: oko 2.000 ha
Filipiada (region Preveza): oko 1.800 ha
Zakintos: oko 1.700 ha
Paliampela (Preveza): oko 250 ha
Područje Patrasa: oko 200 ha

Vlasti napominju da ove brojke ne predstavljaju tačnu spaljenu površinu, već zone u kojima je detektovana požarna aktivnost.

Požari trenutno besne širom Evrope – u Španiji, Portugalu, Turskoj i na Balkanu – a njihovo širenje podstiču ekstremne temperature, jak vetar i dugotrajna suša. Naučnici upozoravaju da je sve veća učestalost i intenzitet šumskih požara na Mediteranu usko povezana sa globalnim zagrevanjem.

Kurir.rs/Agencije

