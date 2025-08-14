Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da se odluči za održanje odvojene konferencije za novinare, umesto zajedničke, posle sastanka na Aljasci sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ako sastanak ne bude prošao dobro.

„Održaću konferenciju za novinare. Ne znam da li će biti zajednička. Nismo čak ni razgovarali o tome. Mislim da bi bilo dobro da imamo zajedničku, a zatim odvojene“, rekao je Tramp.

„Dakle, nešto slično će se desiti. Ili, ako se sastanak ne završi dobro, jednostavno ću održati konferenciju za novinare i otići. Vratiću se u Vašington“, dodao je.

Ova izjava dolazi nakon što je portparolka Bele kuće Karolina Livit potvrdila da je plan bio da dva lidera održe zajedničku konferenciju za novinare, što je prethodno najavio Kremlj.

Tramp je, međutim, rekao da će se obratiti medijima bez obzira na ishod sastanka. Ako sastanak bude „negativan“, rekao je, održaće konferenciju za novinare kako bi rekao da će se „rat nastaviti“.

On je rekao da veruje da Putin dolazi spreman da postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Trampova objava dolazi uprkos tome što su zvaničnici Bele kuće ranije ove nedelje umanjili važnost sastanka, nazivajući ga samo „vežbom slušanja“.

„Verujem da je sada uveren da će sklopiti dogovor. Sklopiće dogovor. Mislim da hoće. I saznaćemo - saznaću vrlo brzo“, rekao je Tramp danas u emisiji „Šou Brajana Kilmida“ na Foks radiju.

Uslov za dalje pregovore

Takođe je nagovestio mogućnost trilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je ishod sastanka sa Putinom postavio kao ključni uslov.

„Ako bude loš sastanak, neću nikoga zvati, ići ću kući... Ali ako bude dobar sastanak, zvaću predsednika Zelenskog i evropske lidere“, rekao je.

Na pitanje da li bi Rusiji ponudio ekonomske podsticaje, Tramp je ostao zagadan. „Pa, radije ne bih rekao jer ne želim javno da otkrivam svoje karte, ali kakve god moje karte bile, ekonomski podsticaji ili možda obeshrabrivanja, igraće važnu ulogu u pregovorima“, rekao je.

Trampa su pitali da li Putin sutra ima „jaku ruku“.

„Pa, došao je u našu zemlju“, odgovara Tramp.

Rekao je novinarima da misli da bi Putin „voleo da vidi dogovor“.

„Mislim da ako nisam predsednik, preuzeo bi celu Ukrajinu, to je rat koji nikada nije trebalo da se dogodi.

„Da nisam predsednik, po mom mišljenju, mnogo bi radije preuzeo celu Ukrajinu, ali ja sam predsednik i on se neće petljati sa mnom“.