TRAGEDIJA U HOLANDIJI: Srušio se balon pun putnika, ljudi ispali iz korpe
U Frieslandu, na severu Holandije, dogodila se teška nesreća balona na topli vazduh u kojoj je poginula jedna osoba, a petoro je povređeno.
Balon, u kome je bilo 34 putnika, iznenada je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo.
Prema navodima Holandskog kraljevskog vazduhoplovnog udruženja, uzrok je bio iznenadni udar vetra, zbog kojeg je korpa odskočila i petoro ljudi je ispalo iz nje.
„Balon na topli vazduh je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo“, saopštile su vlasti Frieslanda.
Policija istražuje nesreću.
Kurir.rs/Agencije
