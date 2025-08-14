Slušaj vest

U Frieslandu, na severu Holandije, dogodila se teška nesreća balona na topli vazduh u kojoj je poginula jedna osoba, a petoro je povređeno.

Balon, u kome je bilo 34 putnika, iznenada je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo.

Prema navodima Holandskog kraljevskog vazduhoplovnog udruženja, uzrok je bio iznenadni udar vetra, zbog kojeg je korpa odskočila i petoro ljudi je ispalo iz nje.

„Balon na topli vazduh je oko 21 sat naglo pao i snažno udario o tlo“, saopštile su vlasti Frieslanda.

Policija istražuje nesreću.

Kurir.rs/Agencije

