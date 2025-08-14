Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je pregledao vojni plan za zauzimanje grada Gaze, tokom sastanka sa načelnikom Generalštaba izraelske vojske Ejalom Zamirom i drugim visokim oficirima.

Na sastanku su predstavljeni glavni principi operacije zauzimanja grada Gaze i drugih područja palestinske enklave, gde Izrael još nije stekao potpunu kontrolu, a ovaj plan je odobrio izraelski bezbednosni kabinet ranije ove nedelje, prenosi Tajms of Izrael.

"Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat", rekao je Kac, prema saopštenju iz njegovog kabineta.

On je dodao da IDF (Izraelske odbrambene snage) mobiliše sve svoje snage i sprema se velikom snagom da sprovede odluku kabineta.

"Delovaćemo kao jedna pesnica dok se misija ne završi", poručio je Kac.