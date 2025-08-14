Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je pregledao vojni plan za zauzimanje grada Gaze, tokom sastanka sa načelnikom Generalštaba izraelske vojske Ejalom Zamirom i drugim visokim oficirima.

Na sastanku su predstavljeni glavni principi operacije zauzimanja grada Gaze i drugih područja palestinske enklave, gde Izrael još nije stekao potpunu kontrolu, a ovaj plan je odobrio izraelski bezbednosni kabinet ranije ove nedelje, prenosi Tajms of Izrael.

"Izrael je odlučan da pobedi Hamas u Gazi, oslobodi sve taoce i okonča rat", rekao je Kac, prema saopštenju iz njegovog kabineta.

On je dodao da IDF (Izraelske odbrambene snage) mobiliše sve svoje snage i sprema se velikom snagom da sprovede odluku kabineta.

"Delovaćemo kao jedna pesnica dok se misija ne završi", poručio je Kac.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaOVO JE NAJVEĆI PAKAO NA ZEMLJI! OVAKO DANAS IZGLEDA GAZA IZ VAZDUHA: Kamen na kamenu nije ostao, ljudi umiru od gladi! (VIDEO, FOTO)
Gaza.jpg
PlanetaPROTERIVANJE MILION PALESTINACA ZA PET MESECI: Izrael planira preuzimanje celog Pojasa Gaze, ovo je PLAN!!
x EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaMASAKR GLADNIH PALESTINACA: Od kraja maja stradalo 1.373 ljudi dok su pokušavali da dođu do hrane!
x04 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaSVE MANJE ŠANSI ZA PRIMIRJE U GAZI: Izrael postavio crvene linije u pregovrima sa Hamasom
x05 EPA Haitham Imad.jpg
PlanetaIZRAEL NE STAJE SA MASAKRIMA U GAZI: Vojska ubila 71 Palestinca, od toga 42 dok su čekali humanitarnu pomoć! Petoro UMRLO OD GLADI! (FOTO)
x06 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaUŽASNA SUDBINA: U opasnosti od gladi najmanje 2,2 miliona ljudi zbog rata Izraela i Hamasa
gaza.jpg