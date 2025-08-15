Slušaj vest

Nuklearna elektrana na severu Francuske, koju je pogodila "invazija" meduza, u sredu je ponovo počela sa radom, saopštio je operator EDF, navodeći da je prvi od četiri zatvorena reaktora vraćen u funkciju.

Postrojenje "Gravlin" kod Dankerka na francuskoj obali najveća je nuklearna elektrana u zapadnoj Evropi, sa šest reaktora snage 900 megavata.

Četiri njena reaktora isključena su u nedelju i ponedeljak nakon što je jato meduza zapušio pumpe za hlađenje.

- Reaktor broj šest ponovo je pokrenut u 7.30 jutros - rekla je portparolka EDF-a za AFP, dodajući da se radi na vraćanju u rad preostala tri reaktora "u narednim danima".

Druge dve jedinice postrojenja su van pogona zbog održavanja. Operator je naveo da incident nije uticao na bezbednost postrojenja, zaposlenih ili životne sredine.

Elektrana "Gravlin" je i 90-ih godina bila "na meti" meduza, a ove životinje su u prošlosti izazivale prekide rada elektrana i u Sjedinjenim Državama, Švedskoj i Japanu.

Stručnjaci kažu da su prekomerni izlov ribe, zagađenje plastikom i klimatske promene stvorili uslove u kojima meduze mogu uspešno da opstaju i razmnožavaju se.

Nuklearna energija obezbeđuje oko tri petine proizvodnje električne energije u Francuskoj, koja ima jedan od najvećih nuklearnih programa u svetu. Francuska raspolaže sa 18 nuklearnih elektrana i ukupno 57 reaktora.