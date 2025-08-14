Slušaj vest

Dok se Rusija priprema da izvrši diplomatski pritisak na Kijev, snage Moskve su probile ukrajinske linije odbrane u dramatičnom obrtu, koji bi mogao ugroziti odbranu celog Donjecka.

Tokom proteklih nekoliko dana, ruska vojska napredovala je 10 kilometara prema auto-putu Dobropilja-Kramatorsk koristeći brojčanu nadmoć.

Pritisak je deo veće ruske ofanzive između dva ključna grada - Pokrovska i Kostjantinovke

Ovo bi moglo da omogući Moskvi da prekine preostale rute snabdevanja, dodatno povećavajući pritisak na ukrajinske trupe u sektoru.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Proboj Rusa na frontu u Donjecku

Analitičari vide novi pritisak prvenstveno kao pokušaj jačanja ruske pozicije uoči sastanka na Aljasci između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u petak.

Ali ako ruske jurišne grupe mogu da konsoliduju svoje pozicije i iskoriste postojeći proboj, napredovanje bi takođe moglo pomoći Rusiji da brzo ubrza svoj cilj da silom zauzme Donjecku oblast, koju je napala još 2014. godine.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je napredovanje Rusa, ali ga je umanjio kao da uključuje samo "grupe Rusa", bez oklopnih vozila.

Međutim, ukrajinski vojni stručnjaci i vojnici tvrde da nedavni dobici ukazuju na šira sistemska pitanja unutar ukrajinske vojske, kao što su:

Ozbiljan nedostatak ljudstva

Loša strateška vizija među najvišom komandom

Prema Institutu za proučavanje rata (ISW), narednih nekoliko dana moglo bi se pokazati odlučujućim u određivanju da li Rusija može da pretvori svoje taktičke dobitke u blizini Dobropilje u strateške.

- Narednih nekoliko dana u oblasti operacija kod Pokrovska verovatno će biti kritično za sposobnost Ukrajine da spreči ubrzane ruske dobitke severno i severozapadno od grada - navode analitičari ISW-a.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Situacija je haotična"

Prema DeepState-u, koji redovno prati dešavanja na frontu, ruske jurišne grupe ušle su u sela Kučeriv Jar, Zolotij Kolodiaz i Vesele.

- Situacija je haotična. Neprijatelj, nakon što je pronašao rupe u našoj odbrani, prodire dublje, pokušavajući da se brzo učvrsti i skupi snage za dalje napredovanje. Ako zauzmu naša utvrđenja, biće izuzetno teško da ih izbacimo - navodi se u izveštaju.

Istovremeno, istaknuti ukrajinski oficiri i vojni stručnjaci podigli su uzbunu zbog novih dobitaka Rusije.

Taras Čmut, vojni analitičar i šef najvećeg ukrajinskog fonda koji snabdeva vojsku, ponovio je zabrinutost, rekavši da su neuspesi Ukrajine u Donjeckoj oblasti rezultat dugogodišnjih problema.

Upozorio je da Ukrajina postepeno gubi tlo pod nogama: od voda do četa, a sada i bataljona, i da bi bez odlučne akcije Rusija mogla da angažuje svoje oklopne rezerve i zauzme velike delove zemlje.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Dobropilja može da padne pre Pokrovska

Ako ruske snage mogu da utvrde nove položaje u blizini Dobropilje, može se očekivati da će napredovati dublje u teritoriju koju drži Ukrajina. Dodatne posade bespilotnih letelica mogle bi biti raspoređene kako bi poremetile ukrajinsku logistiku i zakomplikovale odbranu okolnih položaja.

- Sa ovakvim tempom, ako se ništa ne promeni, možemo se suočiti sa situacijom u kojoj Dobropilja pada pre Pokrovska - upozororava se u analizi DeepState-a.

Očekuje se da će ukrajinske jedinice iz drugih sektora i rezervi biti preraspoređene kako bi ojačale područje Dobropilje. Međutim, ograničena rezervna baza mogla omogućiti Rusiji da iskoristi pritisak pokretanjem novih napada na drugim mestima. Ukrajina tako rizikuje da zauzme reaktivni stav ako je prisiljena da istovremeno odgovori na više kriza u nastajanju.