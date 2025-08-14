Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale zabeležen je kod obale Kamčatke, saopštila je danas regionalna filijala Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Kako je navedeno u poruci na Telegram kanalu servisa sa izveštajima o zemljotresima koji su se dogodili, zemljotres je bio na dubini od 63 kilometra i na udaljenosti od 414 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, prenosi RIA Novosti.

Na Kamčatki se 30. jula dogodio najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni.

Od tada, podseća RIA, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese.

Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima, a intenzitet i snaga naknadnih potresa postepeno se smanjuju, primećuju seizmolozi.

Kurir.rs/RIA Novosti

