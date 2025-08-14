Slušaj vest

U selu Pirg kod Korče u Albaniji dogodio se težak zločin u kojem je život izgubio 14-godišnji dečak.

Do ubistva je došlo u prostorijama jednog bara, gde su se, prema navodima policije, dvojica četrnaestogodišnjaka sukobila i potegla noževe. Maloletnik sa inicijalima E. X. preminuo je u bolnici, dok je drugi povređen i nalazi se na bolničkom lečenju.

"Oko 17:30 časova, u selu Pirg, u prostorijama bara, navodno je došlo do sukoba hladnim oružjem između dvojice 14-godišnjaka, preneo je portal Voxnews.

Kao posledica zadobijenih povreda E. X. je preminuo u bolnici. Drugi dečak, osumnjičeni za izvršenje ovog krivičnog dela, sproveden je u bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći i nalazi se pod nadzorom policije.

Kako su preneli albanski mediji pre obračuna noževima došlo je do verbalnog sukoba između dvojice četrnaestogodišnjaka. Mediji su objavili i fotografije na kojima osumnjičeni počinilac ubistva pozira sa sačmaricom i stavlja natpis iznad fotografije "Pojaviću se kada mi ne padne na pamet".

Osumnjičeni je navodno poznat od ranije kao problematičan. Izvori sa mesta događaja ukazuju da obračun nije bio unared dogovoren već su se dvojica dečaka slučajno našla u istom baru.

U jednom trenutku, došlo je do prepirke, nakon čega je osumnjičeni počinilac iz džepa izvadio nož i izbo svog vršnjaka. Policija još uvek nije pronašla nož kojim je počinjeno ubistvo.