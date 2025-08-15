DA, OVO JE TAJ DAN, TRAMP I PUTIN ODLUČUJU O UKRAJINI! Zelenski nervozno čeka telefonski poziv s Aljaske, u Enkoridžu traže HAPŠENJE šefa Kremlja (FOTO, VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.
Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.
Američka vojna baza u kojoj će Tramp ugostiti Putina
Ovo je američka vazduhoplovna baza Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu u kojoj će Tramp ugostiti Putina.
Objavljena satnica početka samita, evo kada stiže Tramp
Bela kuća je saopštila da će samit Trampa i Putina početi danas u 11 sati po lokalnom vremenu, što je 21 čas u Srbiji, što je pola sata ranije u odnosu na ranije najave.
Rojters prenosi da će Tramp iz Bele kuće krenuti u 6.45 sati ujutru (16.45 časova u Srbiji), a s Aljaske bi trebalo da natrag za Vašington poleti u 17.45 sati (3.45 časova u Srbiji).
Očekuje se da u Beloj kući bude u subotu ujutru po vašingtonskom vremenu.
Proukrajinski demonstranti nose transparent "Uhapsite Putina"
U Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci koji je domaćin samita Trampa i Putina, organizovane su proukrajinske demonstracije uoči sastanka predsednika SAD i Rusije.
Mnogi od učesnika protesta mašu ukrajinskim zastavama, a na transparentima se vide poruke "Aljaska je uz Ukrajinu" i "Uhapsite Putina".
Zelenski nije na Aljasci, nervozno čeka Trampov telefonski poziv
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije dobio poziv da dođe na Aljasku, iako se spekulisalo da bi ipak mogao da tu bude prisutan, a BBC navodi da će on sada nervozno čekati telefonski poziv Trampa nakon sastanka sa Putinom.
On je upozorio da bilo kakve odluke donete o Ukrajini bez njegovog prisustva neće imati nikakvog smisla, nazvavši ih "mrtvim odlukama".