8:01

Američka vojna baza u kojoj će Tramp ugostiti Putina

Ovo je američka vazduhoplovna baza Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu u kojoj će Tramp ugostiti Putina.

Baza Elmendorf-Ričardson Foto: Bill Roth/Anchorage Daily News, EPA/WILL OLIVER, EPA/Mikhail Metzel Kremlin Pool, Airman 1st Class Hunter Hites/U.S Air Force

7:51

Objavljena satnica početka samita, evo kada stiže Tramp

Bela kuća je saopštila da će samit Trampa i Putina početi danas u 11 sati po lokalnom vremenu, što je 21 čas u Srbiji, što je pola sata ranije u odnosu na ranije najave.

Rojters prenosi da će Tramp iz Bele kuće krenuti u 6.45 sati ujutru (16.45 časova u Srbiji), a s Aljaske bi trebalo da  natrag za Vašington poleti u 17.45 sati (3.45 časova u Srbiji).

profimedia0373816217.jpg
Predsednički avion Er fors uan Foto: Profimedia

Očekuje se da u Beloj kući bude u subotu ujutru po vašingtonskom vremenu.

7:39

Snimak proukrajinskih demonstracija na Aljasci

7:37

Tramp i Putin kao ruske "babuške"

"Babuške" sa likom Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije Foto: EPA Yuri Kochetkov

7:30

Proukrajinski demonstranti nose transparent "Uhapsite Putina"

U Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci koji je domaćin samita Trampa i Putina, organizovane su proukrajinske demonstracije uoči sastanka predsednika SAD i Rusije.

Proukrajinske demonstracije u Enkoridžu na Aljasci uoči samita američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: Jae C. Hong/AP

Mnogi od učesnika protesta mašu ukrajinskim zastavama, a na transparentima se vide poruke "Aljaska je uz Ukrajinu" i "Uhapsite Putina".

7:29

Ovako su izgledali sastanci Trampa i Zelenskog

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Scene iz Bele kuće Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, EPA Jim Lo Scalzo Pool

7:16

Zelenski nije na Aljasci, nervozno čeka Trampov telefonski poziv

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije dobio poziv da dođe na Aljasku, iako se spekulisalo da bi ipak mogao da tu bude prisutan, a BBC navodi da će on sada nervozno čekati telefonski poziv Trampa nakon sastanka sa Putinom.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

On je upozorio da bilo kakve odluke donete o Ukrajini bez njegovog prisustva neće imati nikakvog smisla, nazvavši ih "mrtvim odlukama".