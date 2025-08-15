Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaju se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.

Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.