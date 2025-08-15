Slušaj vest

Da li Aljaska danas menja sudbinu sveta? Tačno u 11.30 po lokalnom,a u 21.30 po našem vremenu počeće istorijski susret dvojice najmoćnijih lidera sveta - Donalda Trampa i Vladimira Putina. Dakle, Tramp i Putin oči u oči, bez Ukrajine, bez Evrope, a da li u susretu koji može precrtati granice i prelomiti sudbinu rata u Ukrajini?

Naime, ovaj sastanak, odvija se u trenutku dok ruske snage nastavljaju ofanzivu, a Tramp najavljuje moguće teritorijalne kompromise. Očekivano - svet sa zabrinutošću iščekuje ovaj sastanak, da li je ovo prilika za mir ili opasna igra moći sa posledicama koje niko ne može da predvidi?

- U Nju Jorku, odakle se i javljam su komentari različiti, neki od istorijskog susreta imaju velika očekivanjia dok drugi komentarišu da današnji dan neće ništa promeniti, a nama ostaje da dobijemo taj odgovor veoma brzo u toku dana. Da li je mogući zaista staviti tačku na ovaj nesrećni rat ili ne? I ono što, ovde preokupira javnost i američke medije je potencijalni predlog aktuelne administracije u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom. Šta će to ponuditi danas u toku dana Donald Tramp Putinu? Videćemo šta će se tačno dogoditi. Tramp kaže, da postoji 25% šanse da će susret sa Putinom propasti u toku. Dodaje i da će mu biti dovoljno svega pet minuta da vidi da li je zaista ruski predsednik spreman na primirje, da li je spreman na određene ustupke, da li je spreman na određene kompromise ili ne - kaže Jelača i dodaje:

- Postoji veliki deo javnosti ovde i političkog establishmenta koji je i tekako skeptičan o raspletu situacije u toku dana, iz razloga što smo videli kako je to izgledalo na samom početku drugog mandata Donalda Trampa, gde je on verovao da je moguće iskoristiti to prijateljstvo sa ruskim predsednikom. Mislio je da će upravo to njemu pomoći da natera obe strane da zaista dođe do tog primirja. Rekao je da će jednim telefonskim pozivom da završi rat i sada vidimo u stvari da nije tako lako završiti ovu priču. On je pokušao i verovao da će moći sa Putinom da se brzo dogovori i to se nije dogodilo. Šest puta su razgovarali telefonom, tri predloga su postojala za potencijalno primirje, ali na svaki predlog aktuelne administracije i direktno Donalda Trampa, ruski režim je na sve to imao dodatne ultimatume, dodatne neke uslove, dodatne neke predloge.

Ignjatović tvrdi da se sastanak svetskih lidera održava isključivo kako bi se međusovni odnosi Amerike i Rusije popravili, a da mira danas neće biti:

- Putin ni jedne jedine sekunde nije rekao da će pristati na uslove Donalda Trampa. A to je da se zamrzne stanje na frontu. Dok ne ostvare svoje ciljeve, Rusi nemaju nameru da stanu. Po meni je cela ova priča samo omekšanje međusobnih odnosa Amerike i Rusije. Od dolaska Tramp an avlast, 2000 kompanije iz Evrope i Amerike emplicira povratak na rusko tržište. Po meni, Tramp želi da što pre dobije nominaciju za Nobela, da je uspeo da okonča rat. Kada pogledate njegov odnos sa Evropom, ja nigde nisam video da je neko toliko ponizio evropske lidere, kako je to uradio Tramp - kaže Ignjatović.

Kljajić tvrdi da u narednom periodu možemo očekivati otopljivanje odnosa i da nemamo razloga da budemo pesimistični:

- Svakako imamo razloga da budemo optimistični, imajući u vidu da se sastaju prvi put nakon 2019. godine, što pakzuje da dolazi do nekog otopljavanja. Videćemo da li će ovo značiti nove sankcije ili novo naoružanje koje će doći Ukrajini i sankcije drugim državama koje kupuju rusku naftu, tu pre svega mislim na Indiju i Kinu. Da li idemo u tom smeru ili idemo u nekom konstruktivnijem smeru? Ovo može da podseća na 1985. godinu kada se Regan sastao sa Gorbačovim na Islandu. Taj sastanak je propao, ali je na neki način jasno kazao svetu da nuklearni ratovi ne mogu da se dobiju. I to je značajno sada kada gledamo iz ove perspektive, 40 godina nakon tog samita, možemo reći da je to bila prekretnica u hladnoratovskoj retorici koja je bila pre toga izuzetno aktivna - kaže Kljajić i dodaje:

- Tako da ovo može da bude prekretnica da u narednom periodu dolazi do otopljavanja odnosa, ali naravno ima razloga da budemo i pesimistični. Jedan od razloga je upravo to što Ukrajina nije za stolom i to može uticati da sporazum ostane mrtvo slovo na papiru. Razmena teritorija je uvek jednoj državi neprihvatljiva, da neko to radi umesto nje, za svaku državu je neprihvatljivo da prvo razmenjuje. Ovde se priča da je Donbas možda region koji treba da se razmenjuje, odnosno treba da ga Ukrajina ustupi. Naravno, 25% Donbasa i dalje kontroliše Ukrajina, to bi značilo da vi napuštate pozicije koje imate, tako da to bi bilo nečuveno da u istoriji čovečanstva vi napuštate pozicije koje imate i ustupate ih Rusiji.

