Borbe između Rusije i Ukrajine ne pokazuju znake smirivanja uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, a ukrajinske vlasti povukle su u Donbasu potez koji ide na ruku Kremlju.

BBC prenosi da je Ukrajina naredila evakuaciju porodica sa decom iz grada Družkivke u Donjeckoj oblasti pošto se intenzivne borbe nastavljaju u tom području.

Prema informacijama AFP ruske snage su ranije ove nedelje napredovale do deset kilometara na delu linije fronta u blizini gradova Dobropilije i Družkivke.

- To je bio njihov najveći napredak u periodu od 24 sata za više od godinu dana - procenila je agencija nakon analize podataka američkog Instituta za proučavanje rata (ISW).

Potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donbasa u kojima su i dalje prisutne jedan od glavnih preduslova Kremlja za prekid vatre u Ukrajini koji je Putinov savetnik izneo uoči samita predsednika SAD i Rusije na Aljasci.

Ukrajinski Volodimir Zelenski je ranije ove nedelje kazao da se vojska te zemlje neće povući iz Donbasa, jer bi to, prema njegovim rečima, stvorilo preduslove za novi rat i buduću ofanzivu na Zaporošku i Dnjipropetrovsku oblast, kao i na grad Harkov.

- Nećemo da se povučemo iz Donbasa. Ne možemo to da uradimo. Svi zaboravljaju da su naše teritorije nezakonito okupirane. Donbas je za Ruse odskočna daska za buduću novu ofanzivu. Ako se povučemo iz Donbasa dobrovoljno ili pod pritiskom, otvorićemo treći rat. Zašto? - upitao je Zelenski na konferenciji za novinare održanoj u Kijevu, prenosi Ukrinform.

On je tada ocenio da je Krim bio odskočna daska za rusku ofanzivu na jug Ukrajine.

BBC prenosi da je napada uoči samita Trampa i Putina bilo i s ukrajinske strane, pa se tako rafinerija nafte u ruskoj Volgogradskoj oblasti zapalila sinoć nakon što su je pogodili ostaci drona.

Lokalni zvaničnici su naveli da je požar ugašen.

Kijev post prenosi da su ukrajinske snage napale i morsku luku Olja u ruskoj Astrahanskoj oblasti, pogodivši brod natovaren komponentama dronova Šahid i municijom iz Irana.

Prema saopštenju Generalštaba ukrajinske vojske, Snage za specijalne operacije (SSO) su u koordinaciji sa drugim jedinicama napale tu luku kako bi umanjile sposobnosti Rusije za pokretanje vazdušnih napada.

Olja služi kao ključno logističko središte za uvoz vojne opreme iz Irana.

Pogođeni brod bio je Port Olja 4, koji je navodno prevozio delove i municiju za bespilotne letelice. Procena štete je u toku.

Rano jutros su ukrajinski dronovi napali i rafineriju nafte u Sizranu, u ruskoj Samarskoj oblasti.

Stanovnici su prijavili da su čuli do deset eksplozija koje su započele od 4 sata ujutru.