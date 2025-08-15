Slušaj vest

Talibani proslavljaju danas četvrtu godišnjicu povratka na vlast u Avganistanu, ojačani ruskim priznanjem vladi i uz nadu da će to slediti i druge zemlje.

Predviđene su parade u više gradova, kao i u centru Kabula, gde će iz helikoptera biti izbacivano cveće i istaknute crno-bele zastave Islamskog emirata Afganistana za Dan pobede, koji obeležava ponovo zauzimanje glavnog grada 15. avgusta 2021. godine.

Već od sinoć talibani su se okupili na raskrsnici koja vodi do američke ambasade ispaljujući vatromet i mašući velikim zastavama, prenosi novinar Frans presa.

Vojna parada koja je održavana prethodnih godina na bazi Bagram, bivšeg centra zapadnih operacija protiv talibanske pobune tokom rata (2001-2021) neće biti organzovana danas.

Proslave su otkazane, rekao je zvaničnik talibana za Frans pres koji nije želeo da mu se navede ime.

Talibanska vlada je i dalje isključena iz međunarodne zajednice koja kritikuje mere protiv slobode preduzete u ime ultrarigorozne interpretacije islamskog zakona i koje su pre svega usmerene protiv žena.

Međunarodni krivični sud početkom jula izdao je naloge za hapšenje dvojice talibanskih lidera zbog progona Avganistanki kojima je zabranjeno pohađanje univerzeta, odlazak u sportske sale, ustanove za negovanje lepote, parkove, kao i brojna radna mesta.

Ali talibanska vlada koja se bori da bude prihvaćena u međunarodnoj zajednici je upravo imala pobedu sa ruskim priznanjem.

Pored toga Kabul održava bliske veze, čak i bez zvaničnog priznanja sa zemljama centralne Azije, Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima između ostalih.

Talibanska vlada objavila je da su održani razgovori u Kabulu sa norveškim, britanskim i američkim zvaničnicima.

Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija pozvali su danas međunarodnu zajednicu da ne normalizuje odnose sa talibanima i da odbace njihov "nasilni i autoritaran režim".

Oni su ocenili da talibani sprovode vlast "bez legitimiteta" i pokazuju "flagrantan prezir za ljudska prava, jednakost i nediskriminaciju".