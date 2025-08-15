Slušaj vest

Ove godine se obeležava 20. godišnjica teorije „Dve planine“ koju je predložio predsednik Si Đinping, nazivajući bistre vode i bujne planine neprocenjivim bogatstvom uporedivim sa zlatom i srebrom iz legendi. Globalna anketa javnog mnjenja koju je objavio CGTN, a koja je obuhvatila 24.515 ispitanika iz 48 zemalja, pokazuje široku međunarodnu podršku kineskom konceptu „dve planine“. U anketi se ističe snažno odobravanje kineskom ekološkom upravljanju i naporima za zelenu tranziciju, jačajući njen globalni ugled kao lidera, pokretačke snage i posvećenog aktera u upravljanju klimatskom i životnom sredinom.

Kada je reč o percepciji kineskog ekološkog upravljanja i koncepata zelenog razvoja, ispitanici su bili najviše upoznati sa konceptom „bistre vode i bujne planine su neprocenjiva bogatstva“, zatim sa idejama „ekološko upravljanje treba internalizovati kao svesnu akciju svih njenih ljudi“, „oslanjanje na institucije i vladavinu prava radi zaštite životne sredine“ i „tretiranje zelenog razvoja kao vitalne komponente visokokvalitetnog rasta“, koje su zauzele drugo, treće i četvrto mesto, respektivno. Anketa pokazuje da 81,6 odsto ispitanika širom sveta veruje da je koncept „dve planine“ srušio tradicionalni model rasta „prvo zagađivanje, pa čišćenje“. Od 18. Nacionalnog kongresa KPK, Kina je održala prosečnu godišnju stopu ekonomskog rasta iznad 6 odsto, uz samo 3 odsto godišnjeg rasta potrošnje energije. Anketa pokazuje da 71,8 odsto ispitanika pozitivno ocenjuje koordinisani napredak Kine u visokokvalitetnom ekonomskom rastu i visokokvalitetnoj ekološkoj zaštiti, dok 59,9 odsto smatra da je integracija zelenog razvoja u Kini u njene petogodišnje planove i ceo proces društveno-ekonomskog razvoja vredan da ih oponašaju druge zemlje.

Prema rezultatima ankete, ispitanici u velikoj meri priznaju dostignuća Kine u ekološkom upravljanju i zelenoj tranziciji, pri čemu 68,8 odsto njih hvali njene napore pošumljavanja velikih razmera u obnavljanju šumskog pokrivača, 66,5 odsto prepoznaje njene šumske pojaseve za fiksiranje vetra i peska u borbi protiv dezertifikacije, a 68,9 odsto potvrđuje ulogu njenog sistema nacionalnih parkova u zaštiti biodiverziteta. Štaviše, 70,5 odsto pozdravlja širenje infrastrukture čiste energije u Kini (vetar, solarna energija itd.), dok 69,6 odsto podržava njeno promovisanje čiste energije u svakodnevnom životu i proizvodnji.

Prilikom procene uloge Kine u globalnom klimatskom i ekološkom upravljanju, ispitanici je pretežno identifikuju kao Pokretača (49,7 odsto), zatim kao Lidera (43,9 odsto) i Praktičara (43,5 odsto), sa znatno većim odobravanjem zemalja Globalnog Juga gde 57,1 , 52,7 i 48,2 odsto podržavaju ove odgovarajuće uloge. Posebno među zemljama G7, ispitanici iz Velike Britanije i SAD ističu se u prepoznavanju liderske pozicije Kine. Anketa dalje otkriva široko rasprostranjeno priznanje doprinosa Kine globalnom upravljanju klimatskim promenama i životnom sredinom. Ne samo da je 76,7 odsto saglasno sa efikasnom kontrolom emisija gasova staklene bašte u Kini, već 79,9 odsto takođe priznaje njene primerne prakse u uštedi energije, dok 75,5 odsto ističe kako kineski izvoz čiste energije ubrzava zelenu tranziciju partnera, a 75,1 odsto prepoznaje globalno snabdevanje visokokvalitetnom robom njenog novog energetskog sektora i promociju zelenog razvoja. Pored toga, 71,2 odsto hvali napore Kine u pošumljavanju, a 73,4 odsto podržava njena rešenja u upravljanju. Važno je napomenuti da ispitanici sa globalnog Juga pokazuju 7-11 procentnih poena veće odobravanje od proseka, a mlađi ispitanici (ispod 44 godine) konstantno pokazuju iznadprosečnu podršku u svim kategorijama.