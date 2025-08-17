Slušaj vest

Brajan Šafer bio je 27-godišnji student druge godine medicine na Univerzitetu u Ohaju. Inteligentan, ambiciozan i društven, planirao je budućnost sa svojom devojkom Aleksis Vagoner. Oboje su se radovali putovanju na Floridu koje su zakazali za prolećni raspust, a prijatelji su verovali da će je tamo zaprositi.

Iza njega je, međutim, bilo teško razdoblje. Njegova majka Rene preminula je od retke bolesti samo tri nedelje pre nego što je nestao. Iako je gubitak bio ogroman, ljudi iz njegove blizine nisu primećivali da je Brajan pao u depresiju.

Brajan Šafer s roditeljima Foto: Printscreen

U petak, 31. marta 2006, večerao je sa ocem Rendijem. Delovao je umorno zbog učenja, ali je bio raspoložen i pričao o predstojećem odmoru. Kasnije te večeri, oko devet sati, našao se sa svojim cimerom Klintom Florensom. Otišli su u bar “Ugly Tuna Saloona” u studentskom delu grada. Tokom večeri obišli su nekoliko drugih lokala, a pridružila im se i Florensova prijateljica Meredit Rid, koja ih je kasnije vratila u prvi bar. Bilo je oko 1.15 ujutru.

Brajan Šafer priča sa dve žene Foto: Printscreen

Sigurnosne kamere zabeležile su kako Brajan oko 1.55 izlazi iz bara i razgovara sa dve žene. Posle nekoliko minuta pozdravio ih je i vratio se unutra. To je poslednji trenutak u kojem ga je bilo ko video. Bar je zatvoren nešto posle dva sata. Klint i Meredit su ga tražili, pokušavali da ga dobiju telefonom, ali bezuspešno. Pretpostavili su da se vratio kući sam. Sutradan se nije javljao ni devojci ni ocu, a automobil mu je i dalje stajao parkiran ispred stana. Kada se u ponedeljak nije pojavio na aerodromu za let ka Floridi, prijavljen je kao nestao.

Poslednji snimak Brajana Šafera Foto: Printscreen

Policija je pretražila bar, okolne zgrade, reku, kontejner, obližnje bolnice i skloništa. Snimci nadzornih kamera pokazivali su sve koji su ulazili i izlazili, ali Brajan se nikada nije pojavio na izlazu. Jedina druga mogućnost bila je sporedna vrata koja su vodila u prostor u renoviranju, bez kamera i sa teškim pristupom.

Brajan Šafer sa devojkom Foto: Printscreen

Tokom istrage ispitano je više od sto ljudi. Klint Florens, njegov cimer, odbio je poligrafsko testiranje, što je izazvalo sumnje kod Brajanove porodice. Policija je razmatrala više teorija – da je izvršio samoubistvo, da je žrtva otmice, da je sam otišao i započeo novi život, pa čak i da je stradao od strane nepoznatog napadača. Niko od istražitelja nije mogao da potvrdi nijednu od njih.

Brajan Šafer Foto: Prinstcreen

Misterija je postala još čudnija kada je nekoliko meseci kasnije, tokom jednog poziva koji je Aleksis uporno upućivala na njegov broj, telefon zazvonio tri puta pre nego što je otišao na govornu poštu. Signal je lociran u Hilliardu, mestu udaljenom dvadesetak kilometara, ali kompanija je kasnije objasnila da je reč o tehničkoj grešci.

Godine su prolazile bez traga. Brajanov otac Rendy poginuo je 2008. u nesreći, a na internet stranici posvećenoj potrazi pojavila se poruka “Volim te, Brian – Američka Devičanska ostrva”. Ispostavilo se da je bila šala okrutnog nepoznatog korisnika.

Foto: printscreen/youtube/Investigation Discovery

Godine 2021. policija je objavila fotografiju sa kompjuterski generisanim prikazom kako bi Brian mogao izgledati kao stariji čovek, nadajući se da će je neko prepoznati.

Šta porodica Brajana Šafera veruje da mu se dogodilo?

Do danas, slučaj nije rešen. Policija povremeno dobija dojave, ali nijedna nije dovela do konkretnog otkrića. Za porodicu i prijatelje, misterija nestanka Briana Shaffera ostaje jednako bolna i zbunjujuća kao onog jutra kada je prvi put prijavljeno da ga nema.

Iako je Šaferov otac preminuo, njegov mlađi brat Derek je naizgled napravio korak unazad u potrazi i nije se javno oglasio poslednjih godina. Ali još 2016. godine, Derek je podelio da ne veruje da je njegov brat namerno nestao.

"Nameravao je da postigne velike stvari kao lekar. Nije bio zavisnik od droge ili bilo čega sličnog. Ne mislim da bi samo otišao i nikada nas više nije kontaktirao. Ne, ne bi nam to uradio. Bojim se da se nešto loše dogodilo i da možda nikada nećemo saznati.“

Foto: printscreen/youtube/Investigation Discovery

Što se tiče potencijalnih tragova u slučaju, Derek je rekao da veruje da Florens možda zna više nego što je naveo. Iako je u početku navodno sarađivao tokom razgovora sa istražiteljima, Florens je na kraju angažovao advokata koji mu je savetovao da prestane da razgovara sa policijom, prema rečima narednika Hersta u podkastu Brajana Šafera „Živ ili mrtav“ .

„Nisam baš dobro poznavao Klinta, ali sam uvek mislio da nešto nije u redu sa njim. Način na koji je pričao o mom bratu nakon što je nestao — pomalo na negativan način. Ne bih to očekivao od nekoga čiji je prijatelj nestao... Ako je Klint nešto znao, nadam se da bi to podelio. Zaslužujem da znam“, rekao je Derek.

Do sada, Florens nije pružio nikakve dodatne informacije osim izjave iz 2008. godine koju je njegov advokat, Nil Rozenberg, poslao privatnom detektivu Donu Korbetu.

"Ako je Brajan živ, u šta sam ubeđen nakon razgovora sa detektivom koji je umešan, onda je Brajan, a ne Klint, taj koji uzrokuje bol i teškoće svojoj porodici. Brajan bi trebalo da okonča ovo.“, napisao je, prema časopisu The Lantern