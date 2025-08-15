Slušaj vest

Predsednici Sjedinjenih Američkih država i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaće se danas na Aljasci. Prema najavama, sastanak će se održati u vojnoj bazi Elmendorf RIčardson, za koju se veruje da jedina ispunjava bezbedonosne uslove za takav susret.

Foto: Kurir Televizija

Rusija ima jasan stav da neće pristajati na kompromise koji su na njihovu štetu, dok je Bela kuća saopštila da će prvi čovek Amerike biti fokusiran isključivo na završetak rata, ističući da će sama Rusija snositi "teške posledice" ako ne pristane na okončanje rata.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Mihailo Savić analitičar za međunarodne odnose i Mitar Kovač general major Vojske Srbije u penziji.

- Čeka nas proces obnove komunikacije na nivou Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, od dolaska Trampa ona je aktivna. Od kada je došao na čelo SAD-a višedimenzionalni razgovori na više nivoa su obavljani, kao i komunikacija telefonom. Ovo je sve što smo očekivali od Trampa, da popravi odnose sa Rusijom i uspostavi komunikaciju na nivou veće bezbednosti Evrope - kaže Miletić.

Savić veruje da su procene Nju Jork Tajmsa da će ovaj samit biti pobeda za Rusiju prosečno postupanje zapadnih medija pri pokušaju razgovora zapada i Rusije. Tada krenu u napad svih koji pokušaju komunikaciju.

- Svesni su da je Tramp vrlo osetljiv, vrlo prati medije i lako mu je povrediti ego. Ukoliko mu predstave da će biti iskorišćen on će se dovoljno uplašiti da će promeniti svoje mišljenje - kaže Savić.

Foto: Kurir Televizija

- Tramp je rekao da neće pristajati na Putinove zahteve, ali onda ne može doći ni do čega konkretno. Ovo je svakako dobar korak, ali vrlo banalan korak. Definitivno ide Rusiji na korist jer će Putin imati priliku da dobije legitimitet ulaskom na teritoriju SAD-a, izgledaće razumno, kao diplomata, a zapadu će biti teže da od njega prave demona - kaže Savić.

Kovač veruje da Tramp želi da postane mirotvorac i trako prikaže svoju političku opciju, stranku pa i samu Ameriku:

- Ne verujem da pored ovakvog ponašanja, ostrašćenog od strane Velike Britanije, Nemačke i Francuske povodom ukrajinske krize može doći o rešenja, one su izopštene iz ovog procesa i zajedno sa Ukrajinom miniraju ovaj pregovarački proces - kaže Kovač.

On dodaje da se ne mogu dovesti mere koje bi primorale Ukrajinu da pristane na ono što traži Rusija, pa kaže da je ovo dobar korak u otvaranju procesa pregovaranja, ali ne rešenja.

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da su administracije usaglašeno delovale i da je ova završnica maksimalizacija američkih interesa u Evropi i ovom konfliktu. Evropa je pretila kontramerama protiv Trampa, a na kraju oni daju 15 odsto na sve proizvode koje izvozi u Ameriku i obavezuje se da kupuje naoružanje i energente - kaže Miletić.

Miletić veruje da više nema ništa da se izvuče iz ovog konflikta, pa se on zato završava.

- Svaki rat je računica, a kada ga vode velike sile one kalkulišu šta gube i šta dobiju, kada povuku crtu to treba da bude pozitivno. Očigledno je ovo zadovoljavajuće za Rusiju, a za Ameriku nema više šta izvući - kaže Miletić.

Savić: Zapadni mediji su svesni da je Trampu lako povrediti ego - Zato nagoveštavaju da će biti iskorišćen Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs