Slušaj vest

Vođa libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem obećao je danas da se neće razoružati.

On je rekao da prošlonedeljna odluka libanske vlade da do kraja godine oduzme oružje toj grupi, koju podržava Iran, služi samo interesima Izraela.

Iran će podržati svaku odluku koju donese Hezbolah.

Kasem je rekao da odluka vlade da "ukloni oružje otpora njegovog naroda i Libana tokom agresije" olakšava ubijanje boraca otpora i njihovih porodica i njihovo iseljavanje sa njihove zemlje i domova.

"Otpor neće predati oružje dok agresija traje i okupacija ostaje", rekao je Kasem, dodajući da će grupa voditi dugu bitku ako bude potrebno.

Rekao je da je vlada umesto toga trebalo da "otera Izrael iz Libana".

Govoreći u televizijskom govoru povodom šiitskog verskog događaja, rekao je da "vlada služi Izraelu".

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Kasem je dodao da ako tekuća kriza dovede do unutrašnjeg sukoba, vlada je kriva.

On je napomenuo da Hezbolah i njegov šiitski saveznik, pokret Amal, nisu tražili od svojih pristalica da protestuju na ulicama.

Ali, rekao je da, ako se donese odluka o protestima na ulicama, demonstranti će biti svuda po Libanu i krenuti ka američkoj ambasadi.

Nije dao preciznije informacije šta bi to značilo.

Hezbolahov oružani arsenal je bila glavna tačka podele u Libanu, a neke grupe koje se protive njoj kažu da samo državi treba dozvoliti da poseduje oružje.

Libanska vlada je prošle nedelje glasala za plan koji podržavaju SAD da se razoruža Hezbolah do kraja godine i sprovede prekid vatre sa Izraelom.

1/3 Vidi galeriju ŠEF OPAKOG HEZBOLAHOVOG PROJEKTA! On je bio meta izraelskog napada na Bejrut, pre 4 decenije Amerikancima zadao NAJBOLNIJI UDARAC Foto: AP/Hussein Malla

Liban je pod međunarodnim pritiskom da natera Hezbolah da položi oružje od kada je okončan rat prekidom vatre uz posredovanje SAD u novembru.

Međutim, lider Hezbolaha je rekao da će njegova grupa razgovarati o nacionalnoj odbrambenoj strategiji u vezi sa svojim oružjem tek kada se Izrael povuče iz Libana i obustavi svoje gotovo svakodnevne vazdušne napade u kojima je od kraja rata ubijeno mnogo članova Hezbolaha.

1/6 Vidi galeriju VOĐA HEZBOLAHA NAJAVIO KRVAVU OSVETU! Nasralah govorio o napadu na Bejrut i grob generala Solejmanija - "NEĆE PROĆI BEZ ODGOVORA" Foto: Twittter, Anwar AMRO / AFP / Profimedia

Rat između Izraela i Hezbolaha oslabio je grupu koju podržava Iran i ostavio je za sobom veliki deo njenog vojnog i političkog rukovodstva.

U ratu je u Libanu poginulo više od 4.000 ljudi, raseljeno je preko milion ljudi i izazvano je razaranje za koje je Svetska banka procenila da će koštati 11 milijardi dolara za obnovu.