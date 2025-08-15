Postoje žrtve, ali trenutno nemamo informacija o njihovom stanju, navodi se u saopštenju policije.
Incident u Erebru
DRAMA U ŠVEDSKOJ: Pucnjava kod džamije, ima ranjenih
Više osoba je navodno povređeno u pucnjavi koja se dogodila u blizini džamije u Erebru u Švedskoj.
"Postoje žrtve, ali trenutno nemamo informacija o njihovom stanju“, navodi se u saopštenju policije.
Prema navodima, policiji je poziv stigao u 13:45 časova o lokalnom vremenu. Organi reda istražuju navodnu pucnjavu.
Svedoci su rekli da je neko pucao na muškarca koji se upravo vraćao sa molitve u džamiji u zapadnom delu grada.
Kurir.rs/Tdelegraf/Agencije
