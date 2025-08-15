Slušaj vest

Više osoba je navodno povređeno u pucnjavi koja se dogodila u blizini džamije u Erebru u Švedskoj.

"Postoje žrtve, ali trenutno nemamo informacija o njihovom stanju“, navodi se u saopštenju policije.

Prema navodima, policiji je poziv stigao u 13:45 časova o lokalnom vremenu. Organi reda istražuju navodnu pucnjavu.

Svedoci su rekli da je neko pucao na muškarca koji se upravo vraćao sa molitve u džamiji u zapadnom delu grada.

Kurir.rs/Tdelegraf/Agencije

Ne propustitePlanetaSVAKU ŽRTVU OVERIO U GLAVU, PA OTIŠAO KUĆI DA ODEĆU OPERE IZBELJIVAČEM: Jezivi detalji trostrukog ubistva u Švedskoj koje je počinio dečak (16)
profimedia0299083023.jpg
PlanetaUHAPŠEN TROSTRUKI UBICA IZ ŠVEDSKE: Ima samo 16 GODINA! Ubio troje ljudi u frizerskom salonu, policija se hitno oglasila!
epa-ali-lorestani04-epa-ali-lorestani.jpg
PlanetaU ŠVEDSKOJ UBIJENA DECA?! Novi detalji jezivog krvoprolića, uhapšena jedna osoba! Najstarija žrtva imala 20 godina
švedska policija
Planeta"ČULO SE SAMO BUM, BUM, BUM" UBICU TRAŽE OD VRATA DO VRATA! Opsadno stanje u Švedskoj nakon krvoprolića u Upsali, hitno podignuti helikopteri (VIDEO, FOTO)
shutterstock-1884652276.jpg
PlanetaKRVOPROLIĆE U ŠVEDSKOJ! Nekoliko mrtvih u frizerskom salonu, ubica pobegao na električnom trotinetu: Policija blokirala grad, podignut i helikopter (VIDEO)
Screenshot 2025-04-29 192014.png