Čitav svet gleda u pravcu Aljaske, gde će se večeras održati istorijski sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina.

Tramp je već poleteo iz Vašingtona put Enkoridža, a iz svog predsedničkog aviona je poručio svetu šta očekuje od ovog istorijskog samita.

U međuvremenu se na društvenoj mreži X (bivši Twitter) oglasio i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Jedino je Putin ostao "nekako tih". Naime, Putin je pre posete Aljasci otišao da obiđe fabriku za preradu ribljeg ulja u Magadanu.

I dok svet sa nestrpljenjem prati poruke i objave američkog i ukrajinskog lidera, Putin je snimljen kako šeta pogonima fabrike i interesuje se šta se tamo proizvodi i kako se radi.

Putin je naime posetio fabrika Omega-Si, koja u Magadanu radi od 2023. godine. Fabrika se bavi preradom i rafinacijom ribljeg ulja, kao i daljom proizvodnjom re-esterifikovanog kapsuliranog ribljeg ulja u obliku rTG (re-esterifikovani trigliceridi).

Ovo je prva fabrika u Rusiji koja proizvodi re-esterifikovane trigliceride od bele ribe iz Ohotskog mora – sardina i haringe. Proizvodni pogon obuhvata dve linije: jednu za pročišćavanje ribljeg ulja dobijenog prilikom proizvodnje ribljeg brašna, i drugu za proizvodnju kapsula ribljeg ulja zasićenih Omega-3 masnim kiselinama više od 70%.

Putin je lično obišao i Predsednički sportsko-rekreativni kompleks u Magadanu, koji je otvoren 2023. godine, a čija je izgradnja finansirana po njegovom nalogu.

Ovaj sportski kompleks, ukupne površine oko 20 hiljada kvadratnih metara, pušten je u rad u oktobru 2023. godine. Putin je tada učestvovao u ceremoniji otvaranja novog sportskog objekta putem video-linka.