U pripremi za dugo iščekivani sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, svi detalji, posebno oni bezbednosni, morali su biti savršeno izvedeni.

Kremlj je potvrdio ključne detalje pregovora o krizi - da će sastanak biti održan u vojno bazi u Enkoridžu i da će početi u 21.00, časova po našem vremenu.

Putin, otkako je započeo invaziju na Ukrajinu 2023. godine, retko putuje u inostranstvo, a na Aljasci će ga čuvati visoko obučeni telohranitelji - "cela vojska vidljivih i nevidljivih stražara".

Članovi Putinovog sigurnosnog tima, koji sebe nazivaju njegovim "musketarima", navodno su iz posebne jedinice unutar ruske Federalne službe zaštite (FSO). Pored razne opreme, uz sebe će nositi i aktovke - ali ne bilo kakve.

Svaka torba dolazi sa neprobojnom zaštitom koja se može koristiti kao štit u slučaju da se na Putina ispale meci. Jedna od njih je navodno i "Poo suitcase", odnosno torba za izmet, koja služi za prikupljanje njegove stolice i urina koji se šalju natrag u Moskvu.

Francuski časopis Paris Match tvrdio je da je bizarna praksa prvi put zabeležena 2017. godine tokom državne posete Francuskoj. Smatra se da Putin, zbog nagađanja o svom zdravlju, ne želi da stranci znaju detalje koje bi mogli saznati pomoću njegove stolice, prenosi The Sun.

Putin takođe voli da nosi svoju nuklearnu aktovku nazvanu Čeget. Razvijena tokom 1980-ih za KGB, ranije verzije su navodno imale eksplozivni naboj od jedne kilotone, što je ekvivalentno hiljadu tona TNT-a. To je dovoljno da uništi sve u radijusu od 800 metara. Trenutna verzija funkcioniše kao komunikacioni uređaj, prenoseći naredbe za pokretanje nuklearnog napada. Pritiskom na dugme, Glavni štab u Moskvi prima signal i pokreće nuklearni napad.

Telohranitelje su pažljivo birali zbog kvaliteta koji uključuju "operativnu psihologiju", ekstremnu fizičku i mentalnu snagu i sposobnost da izdrže bilo kakve vremenske uslove. Opremljeni su pištoljem SR-1 Vektor koji može ispaljivati oklopno-probojne metke. Pre nego što Putin otputuje bilo gde, njegovi agenti mesecima unapred izviđaju njegovo odredište.

https://youtube.com/shorts/HtcyR_ZV4AE?si=XI5dTWH8R_69MF6K

Instalirani su uređaji za ometanje kako bi se sprečila daljinska detonacija bombi, a tehničari sprovode elektronski nadzor digitalnim uređajima. Putin se uvek vozi usred konvoja oklopnih vozila, koji su navodno puni specijalnog vojnog osoblja naoružanog AK-47, protivtenkovskim bacačima granata i prenosivim protivvazdušnim raketama.

Putin bi danas trebalo da bude okružen "čeličnim prstenom", sastavljenim od ruskih i američkih specijalnih agenata.