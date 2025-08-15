Slušaj vest

UkrajinskiI grad Pokrovsk je očišćen od neprijateljskih grupa i pojedinačnih ruskih vojnika, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

„7. vazdušno-desantni korpus je pokazao kako Pokrovsk izgleda danas. Grad je očišćen od neprijateljskih grupa i pojedinačnih Rusa snagama 7. vazdušno-desantnog korpusa i susednih jedinica. Ukrajinski vojnici deluju u gradu, a lokalni stanovnici su u pokretu“, navodi se u izveštaju.

Kretanje po gradu je znatno ograničeno, ali je i dalje moguće stići do Pokrovska.

Prema pisanju ukrajinskih medija, Ukrajinske odbrambene snage su uspele da poboljšaju situaciju u pravcu Pokrovska, sprečavajući napredovanje ruskih trupa.

Pokrovsk, podsetimo, ima ključni transportni i logistički značaj za ukrajinsku vojsku, a njegova kontrola je cilj ruskih snaga, jer bi im osigurala presecanje glavnih ruta za snabdevanje ukrajinskih položaja na istoku, kao i mogućnost nastavka ofanzive ka drugim većim gradovima u regionu, poput Kramatorska i Slavjanska.

Ruske snage pokušavaju da zauzmu grad sa više strana, koristeći manevre opkoljavanja i infiltraciju malih grupa vojnika. Povremeno su uspevali da prodru u delove grada ili njegove predgrađe, ali ukrajinske snage brzo intervenišu, sprovode operacije čišćenja, šalju pojačanja poput elitne jedinice Azov i pokušavaju da drže odbranu i potisnu ruske infiltratore.