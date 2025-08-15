Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oštro je reagovao na nove ruske napade širom zemlje, koji su se dogodili baš kada je Donald Tramp putovao na sastanak sa Vladimirom Putinom na Aljasci, javlja Rojters.

Komentarišući samit, Zelenski je na svom Telegram kanalu objavio da istovremeno stižu izveštaji o, kako je naveo, „namernim ruskim udarima“ na Sumsku, Dnjepropetrovsku, Zaporošku, Hersonsku i Donjecku oblast.

„Rat se nastavlja“, rekao je on. „Nastavlja se upravo zato što postoji ne samo naređenje, već i signali o pripremi Moskve da okonča ovaj rat“.

Njegova poruka je bila nedvosmislena: „Na dan pregovora, oni takođe ubijaju. A to mnogo govori“.

Zelenski je naglasio da je Ukrajina spremna da radi što produktivnije kako bi se okončao rat i izrazio nadu u snažnu američku poziciju.

„Sve će zavisiti od ovoga – Rusi računaju na američku moć“, zaključio je ukrajinski predsednik.

