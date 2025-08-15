Slušaj vest

Marija Pevčih, ruska aktivistkinja i dugogodišnja saveznica protivnika Kremlja Alekseja Navaljnog, podelila je fotografiju na kojoj je, prema njenim tvrdnjama, sin ruskog predsednika Vladimira Putina - Vladimir mlađi.

Pre nekoliko meseci je objavljena i fotografija Putinovog starijeg sina - Ivana, iako sve detalje u vezi sa decom ruski lider pokušava da drži u strogoj tajnosti.

Marija je otkrila zapanjujuće detalje o tome kako se Putinova deca školuju kod kuće u skrivenim palatama u vlasništvu ruskog predsednika, kao i da učitelji Vladimira i Ivana imaju ogromne plate - od 36.000 dolara mesečno.

Fotografije Ivana, rođenog u Švajcarskoj, pojavile su se u aprilu, a ovo je prvi put da je, kako se veruje, fotografisan i drugi Putinov sin i najmlađe dete 72-godišnjeg predsednika.

Vladimir mlađi (6) rođen je u Moskvi 2019. godine, a kao ni o njegovom bratu Ivanu (10), ni o njemu nema nikakvih zvaničnih informacija, niti o odnosu autokrate sa njihovom navodnom majkom Alinom Kabajevom (42), olimpijskom gimnastičarkom koja je osvojila zlatnu medalju, piše britanski "Dejli mejl".

Alina Kabajeva Foto: Profimedia

Prema podacima koji su procurili u javnost, njihove učitelje tajno plaća kompanija povezana sa Putinovom bliskim oligarhom Genadijem Timčenkom (72), koji takođe pruža podršku Kabajevoj i, prema navodima Marije Pevčih, poseduje bogatstvo vredno 16 milijardi funti.

Plata nastavnika Putinovih sinova 31.000 evra

Njihovi nastavnici nemačkog jezika su Sofija Božić (33), državljanka Bosne i Hercegovine, i Irena Ens (36) iz Nemačke.

- Irena Ens i Sofija Božić su lične učiteljice sinova Vladimira Putina i Aline Kabajeve - Vladimira mlađeg i Ivana. Sada imaju 6 i 10 godina. Sofija Božić i Irena Ens redovno putuju vozom do stanica Uglovka i Akulovka. To su najbliže železničke stanice Putinovoj rezidenciji u Valdaju, gde se, kako se veruje, on najveći deo vremena nalazi sa decom i Alinom Kabajevom - navela je Pevčih u svom najnovijem istraživačkom prilogu objavljenom na Jutjubu.

Ove nedelje je otkriveno da najmanje 12 najsavremenijih sistema protivvazdušne odbrane štiti ovu šumsku palatu od mogućih napada ukrajinskih dronova ili raketa.

Foto: Shutterstock, EPA/SERGEI CHIRIKOV

Ona navodi da nastavnici dobijaju skoro 36.000 dolara mesečno za svoj rad (blizu 31.000 evra ili 3,6 miliona dinara) - što je, kako je istakla, iznos koji bi jedan nastavnik nemačkog jezika u Rusiji mogao da zaradi za oko 7 godina.

- I ne plaća ih otac učenika - uostalom, Putinova zvanična plata je tri puta manja od plate stranog učitelja. Novac dolazi od Genadija Timčenka (72), koji drži Putinovu kasu. To je suština korupcijskog sistema koji je izgradio Vladimir Putin. Od samog početka njegovog prvog predsedničkog mandata (2000. godine) sistem je bio postavljen tako… i nastavlja da se razvija ogromnom brzinom.

"Putinovoj ženi treba pola milijarde za hobi"

Timčenko je, prema navodima Pevčih, uplatio i 4,6 miliona funti u fondaciju Aline Kabajeve, što je deo nove istrage pod nazivom "Putinov zajednički fond: Ko plaća luksuzni život Putina i Kabajeve?", a veruje se da on poseduje bogatstvo vredno 16 milijardi funti.

Foto: Novosti.rs

- Putinovoj voljenoj ženi treba pola milijarde za hobi. Pa Putin ne može jednostavno da joj to prebaci sa svoje platne kartice. I tada u pomoć priskače drug Timčenko - istakla je Marija.

Još jedna uplata od 4,2 miliona funti otišla je klinici povezanoj sa Putinovom najstarijom ćerkom Marijom Voroncovom (40).

Putinovi neprijatelji tvrde da je diktator jedan od najbogatijih ljudi na svetu, a o njegovom tajnom bogatstvu brinu prijateljski nastrojeni oligarsi poput Timčenka, ali do sada je bilo malo dokaza o takvim "aranžmanima sa kasom". Zvanično, on zarađuje oko 94.000 funti godišnje.