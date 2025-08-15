Slušaj vest

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost objavila je da su se prvi slučajevi infekcije virusom čikungunja pojavili u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Virus se širi ujedima komaraca u tropskim i suptropskim regionima, a većina od 73 osobe prijavljene u Londonu prethodno je putovala u Šri Lanku, Indiju i Mauricijus. Čikungunja se uglavnom nalazi u Aziji i Africi, ali su ove godine prijavljeni slučajevi u Evropi i Severnoj Americi.

U istom periodu od januara do juna prošle godine prijavljeno je samo 27 slučajeva.

Agencija za bezbednost zdravlja Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) takođe je saopštila da su zabeleženi prvi slučajevi novog virusa oropuše.

Čikungunja obično izaziva iznenadnu pojavu groznice i bolova u zglobovima, što može biti iscrpljujuće i traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Ime potiče od tanzanijske reči koja znači „ono što se savija“ zbog bolova u zglobovima koji su sa njom povezani.

Većina ljudi se oporavi, ali u nekim slučajevima simptomi mogu trajati mesecima ili čak godinama. Virus se ne može direktno širiti sa osobe na osobu, tako da neko ko se razboli u Velikoj Britaniji ne može širiti infekciju.