TVRD STAV RUSIJE: Pripajanje četiri regiona i neutralnost Ukrajine su "crvene linije" Moskve
Rusija na samit ulazi sa jasno definisanim strateškim ciljem: trajnom potvrdom de facto pripajanja regiona kao što su Krim, Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson.
Paralelno, Moskva postavlja kao „crvenu liniju“ sprečavanje ulaska Ukrajine u NATO.
Prema analizama Bloomberg-a i Reuters-a, Kremlj je spreman da ponudi prekid vatre u zamenu za prihvatanje ovih uslova, verovatno kao „privremeno rešenje“ kojim bi se olakšale sankcije i učvrstilo postojeće teritorijalno stanje.
Ruska strana naglašava da će na samitu u Ankoridžu biti spremna da razgovara o celokupnoj agendi odnosa Moskve i Vašingtona, što je potvrdio ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev.
„O čitavoj agendi“, naglasio je, odgovarajući na pitanje koja će se pitanja naći na stolu. Dodao je da Rusija očekuje postepeni, ali stabilan napredak u odnosima sa SAD, uz „kontinuitet i održivost“. Potvrdio je i da Moskva očekuje „pozitivan“ ishod samita na Aljasci.
Kurir.rs/Agencije