Rusija na samit ulazi sa jasno definisanim strateškim ciljem: trajnom potvrdom de facto pripajanja regiona kao što su Krim, Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson.

Paralelno, Moskva postavlja kao „crvenu liniju“ sprečavanje ulaska Ukrajine u NATO.

Prema analizama Bloomberg-a i Reuters-a, Kremlj je spreman da ponudi prekid vatre u zamenu za prihvatanje ovih uslova, verovatno kao „privremeno rešenje“ kojim bi se olakšale sankcije i učvrstilo postojeće teritorijalno stanje.

Ruska strana naglašava da će na samitu u Ankoridžu biti spremna da razgovara o celokupnoj agendi odnosa Moskve i Vašingtona, što je potvrdio ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev.

„O čitavoj agendi“, naglasio je, odgovarajući na pitanje koja će se pitanja naći na stolu. Dodao je da Rusija očekuje postepeni, ali stabilan napredak u odnosima sa SAD, uz „kontinuitet i održivost“. Potvrdio je i da Moskva očekuje „pozitivan“ ishod samita na Aljasci.

Kurir.rs/Agencije

