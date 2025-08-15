Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a petoro je povređeno u stravičnom sudaru koji se dogodio prošle noći u Sofiji prestonici Bugarske.

Do nesreće je došlo kada je automobil velikom brzinom uleteo u gradski autobus, nešto pre 2 sata ujutru u petak, preneli su bugarski mediji.

Saobraćajna policija u Sofiji primila je dojavu u 1,56 sati. Incident se odigrao na raskrsnici bulevara Vazkresenije i Konstantin Veličkov.

Prema prvim izveštajima, putnički automobil, kojim je upravljao 21-godišnji muškarac, kretao se veoma velikom brzinom kada je udario u bočnu stranu autobusa koji je bio na noćnoj liniji. Od jačine udara razbijen je bočni prozor autobusa.

U sudaru je poginuo muškarac, koji je identifikovan kao državljanin Sirije star oko 60 godina. on je poginuo na licu mesta. Među povređenima, najteže su stradali 18-godišnja devojka koja je bila putnik u automobilu i 66-godišnji vozač autobusa. Oboje su i dalje u kritičnom stanju.

Ostale žrtve zadobile su povrede različite težine, a jedan muškarac je nakon ukazane pomoći pušten na kućno lečenje. Istražitelji još nisu utvrdili tačan uzrok nesreće. Testovi na alkohol i drogu, urađeni su obojici vozača i dali su negativne rezultate. Vlasti nastavljaju da ispituju okolnosti pod kojima je došlo do udesa.