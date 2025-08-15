Slušaj vest

Muškarac star oko 25 godina preminuo je nakon pucnjave u blizini džamije u švedskom gradu Erebro, saopštila je danas lokalna policija dodajući da je u incidentu ranjena još jedna osoba.

Policija je saopštila da se pucnjava dovodi u vezu sa obračunima unutar kriminalnih bandi, a za sada nema uhapšenih, navodi Radio-televizija Švedske.

Incident se dogodio oko 13.45 časova, tokom molitve, ispred džamije, a prema svedočenjima očevidaca, na mestu događaja se čulo više pucnjeva.

Po dolasku na lice mesta, policija je na parkingu ispred ulaza u džamiju zatekla dve osobe sa prostrelnim ranama. Oko 17.30, policija je potvrdila da je jedan od ranjenih preminuo.

Druga žrtva, muškarac star između 20 i 30 godina, nalazi se u nepoznatom zdravstvenom stanju. Kako se navodi, obe osobe su od ranije poznate policiji.

Tužilaštvo je pokrenulo predistražni postupak zbog sumnje na ubistvo, pokušaj ubistva i teško krivično delo u vezi sa oružjem.

"Želim da naglasim da trenutno ne postoji nijedan pokazatelj da je džamija bila meta napada", izjavio je šef lokalne policije Roberto Eid Forest na konferenciji za medije.

Portparol policije Anders Dalman izjavio je da je istraga u toku, a da su napori za identifikaciju i pronalaženje osumnjičenog u punom jeku.

"Prikupljamo informacije putem razgovora sa svedocima i vodimo sveobuhvatnu istragu", rekao je Dalman.

Predstavnici džamije su u saopštenju naveli da verski objekat nije bio meta napada, ali da ostaje zatvoren zbog policijskih blokada.