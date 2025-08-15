Slušaj vest

Vatrogasci u Španiji, Portugalu i Grčkoj i danas se bore sa velikim šumskim požarima, dok se očekuje da će talas vrućine trajati još danima.

Španija se bori sa 14 velikih požara.

Požari u regionu Galicije su zatvorili nekoliko autoputeva i železničku prugu do Madrida.

Njena meteorološka agencija AEMET je upozorila na „ekstreman rizik od požara“ u većem delu zemlje jer očekuje se da će do ponedeljka temperatura biti više od 40 stepeni Celzijusa.

Požari u Španiji su ove godine spalili 158.000 hektara, po podacima Informacionog sistema EU o šumskim požarima.

U Portugalu se 4.000 vatrogasaca bori sa sedam velikih požara, a vlasti su zbog vrućine produžile stanje pripravnosti do nedelje.

Šumski požar na ostrvu Hios u Grčkoj već četvrti dan nije zauzdan, što je dovelo do još nekoliko evakuacija tokom noći. U gašenju učestvuju i dva vatrogasna aviona i dva helikoptera.

Posle niza velikih požara u zapadnoj Grčkoj ove nedelje, vatrogasna služba je danas pripravnosti kod Atine i na jugu te zemlje gde su nepovoljni vremenski uslovi povećali rizik od požara.

