SVI PRIČAJU O PUTINOVIM REAKCIJAMA: Pitali su ga da li će prestati da ubija civile (VIDEO)
Sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci je uveliko u toku, a susret su obeležila i pitanja novinara.
Onu su dva puta pitali Putina da li će prestati da ubija civile.
Prvi put je to bilo kada su se on i Tramp fotografisali nakon što su izašli iz aviona i rukovali se, a drugi put na početku sastanka kada su Tramp i Putin seli da se fotografišu.
Ovo je reakcija na prvo takvo pitanje:
Drugi put kada su ga pitali reakcija je bila nešto drugačija.
