Slušaj vest

Sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci je uveliko u toku, a susret su obeležila i pitanja novinara.

Onu su dva puta pitali Putina da li će prestati da ubija civile.

Prvi put je to bilo kada su se on i Tramp fotografisali nakon što su izašli iz aviona i rukovali se, a drugi put na početku sastanka kada su Tramp i Putin seli da se fotografišu.

Ovo je reakcija na prvo takvo pitanje:


Drugi put kada su ga pitali reakcija je bila nešto drugačija.

Sve o sastanku dvojice lidera možete pratiti u našem blogu uživo KLIKOM OVDE.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaTVRD STAV RUSIJE: Pripajanje četiri regiona i neutralnost Ukrajine su "crvene linije" Moskve
shutterstock-2282518501-copy.jpg
PlanetaKOLUMBIJCI RATUJU ZA UKRAJINU! Stiglo ih je čak 1.200 za četiri meseca: "Došao sam da pomognem, a ne da zaradim" (FOTO)
Luis Ortiz
PlanetaOGLASIO SE ZELENSKI: Na dan pregovora, Rusi ubijaju (VIDEO)
Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
PlanetaUKRAJINSKA VOJSKA TVRDI: Očistili smo Pokrovsk od ruskih snaga (VIDEO)
pokrovsk rat u Ukrajini.jpg