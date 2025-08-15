Slušaj vest

Sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci je uveliko u toku, a susret su obeležila i pitanja novinara.

Onu su dva puta pitali Putina da li će prestati da ubija civile.

Prvi put je to bilo kada su se on i Tramp fotografisali nakon što su izašli iz aviona i rukovali se, a drugi put na početku sastanka kada su Tramp i Putin seli da se fotografišu.

Ovo je reakcija na prvo takvo pitanje:



Drugi put kada su ga pitali reakcija je bila nešto drugačija.

