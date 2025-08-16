Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s američkim pravoslavnim sveštenikom vladikom Aleksejem i poklonio mu dve ikone.

"Želim da vam prenesem najlepše želje od svetog patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Sreo sam se s njim pre mog putovanja ovde. On mi je sam ispričao kako se ovde rađala pravoslavna crkva. Rekao mi je da je i on ovde boravio i služio bogosluženja. O vama se izražavao s velikom toplinom", rekao je Putin.

Predsednik Rusije je naglasio da želi da za uspomenu ostavi dve ikone. Jedna od njih je ikona Svetog Germana Aljaskinskog. "Koliko razumem, s aspekta pravoslavne crkve, on je zaštitnik Amerike", pojasnio je Putin.

Foto: Printskrin RIA Novosti

Što se tiče druge ikone, Putin je podsetio da pravoslavni vernici u avgustu proslavljaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice. "Želim vam takođe pokloniti ovu ikonu za uspomenu i poželeo bih vam sve najbolje", dodao je Putin.

Vladika Aleksej zahvalio je na ikonama i rekao da ima mali poklon za predsednika. "Ovo je ikona koja mi je poklonjena kada sam rukopoložen za episkopa sa Svete Gore. Četiri godine je bila u mom kutku za molitvu, i želeo bih da vam je predam kako bih izrazio zahvalnost autohtonog stanovništva Aljaske lideru zemlje koja je nekada poslala misionare. Jer Rusija nam je poklonila ono za šta smo najviše zahvalni - nešto najvrednije, a to je pravoslavna vera", rekao je on.

Putin se složio da je vera upravo ono što ujedinjuje i što leži u osnovi odnosa.

Vladika Aleksej je takođe rekao da nastoji da svake godine posećuje Rusiju. "Za mene, kao i za moje sveštenstvo i seminariste, to je uvek veliki poklon. Svaki put kada se tamo nađu, kažu - osećamo se kao kod kuće", dodao je on. Putin je odgovorio da je vladika uvek dobrodošao gost u Rusiji i da se može osećati kao kod kuće kad god dođe.

Predsednik Rusije kratko je razgovarao i sa direktorom groblja, kojem je zahvalio na pažljivom očuvanju grobova sovjetskih vojnika. "Velika je čast čuvati nasleđe onih veterana koji su ovde sahranjeni, posebno četrnaestorice Rusa", rekao je direktor.

Po mišljenju Putina, ovakvo sećanje na poginule heroje iz prošlosti takođe je faktor koji ujedinjuje dve zemlje i gradi mostove ka budućnosti. On je zahvalio direktoru memorijalnog groblja na njegovom radu.

Položio cveće na grobove ruskih pilota

Pre nego što se ukrcao u avion, ruski predsednik Vladimir Putin položio je cveće na grobove sovjetskih vojnika na Memorijalnom groblju Fort Ričardson, nakon bilateralnog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu, Aljaska.

Foto: Printskrin RIA Novosti

Video koji je objavio Kremlj prikazuje Putina kako kleči i ostavlja buket na grobu pre nego što se prekrsti.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Putin polaganje cveća Foto: Printskrin RIA Novosti, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

Kremlj je naveo da grobovi odaju počast sovjetskim pilotima i mornarima koji su poginuli dok su tokom Drugog svetskog rata prevozili opremu iz SAD u SSSR.

Pred samit, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Putin planira da poseti memorijalni kompleks.