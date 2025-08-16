Slušaj vest

Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći ponovo izvršila napade na njenu teritoriju.

Kako navode, Rusija je tokom noći lansirala 85 napadnih dronova i jednu balističku raketu na ukrajinsku teritoriju, saopštila je ukrajinska ratna avijacija. Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 61 od 85 dronova.

Navodi se da su na udaru bile frontovske teritorije u oblastima Sumskoj, Donjeckoj, Černigovskoj i Dnjepropetrovskoj, dodajući da su njene jedinice oborile 61 dron.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je u svom redovnom jutarnjem izveštaju da se na liniji fronta tokom proteklog dana dogodilo 139 okršaja.

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da je tokom noći presrelo i uništilo 29 ukrajinskih dronova iznad različitih ruskih regiona, uključujući 10 u Rostovskoj oblasti.

Podsetimo, sinoć je na Aljasci održan istorijski sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa. Glavna tema za stolom bila je Ukrajina.