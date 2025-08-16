TRAMP: Si mi je obećao da Kina neće napasti Tajvan tokom mog mandata
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da mu je kineski predsednik Si Đinping rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je Tramp na vlasti.
Tramp je ovo rekao u intervjuu za Foks njuz, uoči razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
„Reći ću vam, znate, imate veoma sličnu stvar sa predsednikom Kine Sijem i Tajvanom, ali ne verujem da postoji mogućnost da se to desi dok sam ja ovde. Videćemo“, rekao je Tramp tokom intervjua za „Specijalni izveštaj“ Foks njuza.
„Rekao mi je: 'Nikada to neću uraditi dok ste vi predsednik.' Predsednik Si mi je to rekao, a ja sam rekao: 'Pa, cenim to', ali je on takođe rekao: 'Ali ja sam veoma strpljiv, a Kina je veoma strpljiva'“, rekao je Tramp.
Tramp i Si su razgovarali telefonom u junu.
Odnos Kine sa Tajvanom
Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i obećala je da će se „ponovo ujediniti“ sa demokratskim i odvojeno upravljanim ostrvom, ako je potrebno i silom.
Tajvan se snažno protivi zahtevima Kine.
Reakcija kineske ambasade
Kineska ambasada u Vašingtonu je u petak opisala pitanje Tajvana kao „najvažnije i najosetljivije pitanje“ u odnosima Kine i SAD.
„Vlada SAD treba da se pridržava principa jedne Kine i tri zajednička saopštenja SAD i Kine, da pažljivo rešava pitanja vezana za Tajvan i da ozbiljno štiti odnose Kine i SAD, mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu“, rekao je portparol ambasade Liu Pengju u saopštenju.
Iako je Vašington glavni dobavljač oružja Tajvanu i međunarodni pokrovitelj, SAD - kao i većina zemalja - nemaju formalne diplomatske veze sa ostrvom.
Kurir.rs/Agencije