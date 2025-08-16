Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da mu je kineski predsednik Si Đinping rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je Tramp na vlasti.

Tramp je ovo rekao u intervjuu za Foks njuz, uoči razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

„Reći ću vam, znate, imate veoma sličnu stvar sa predsednikom Kine Sijem i Tajvanom, ali ne verujem da postoji mogućnost da se to desi dok sam ja ovde. Videćemo“, rekao je Tramp tokom intervjua za „Specijalni izveštaj“ Foks njuza.

„Rekao mi je: 'Nikada to neću uraditi dok ste vi predsednik.' Predsednik Si mi je to rekao, a ja sam rekao: 'Pa, cenim to', ali je on takođe rekao: 'Ali ja sam veoma strpljiv, a Kina je veoma strpljiva'“, rekao je Tramp.

Tramp i Si su razgovarali telefonom u junu.

Foto: EPA / Wu Hong

Odnos Kine sa Tajvanom

Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i obećala je da će se „ponovo ujediniti“ sa demokratskim i odvojeno upravljanim ostrvom, ako je potrebno i silom.

Tajvan se snažno protivi zahtevima Kine.

Foto: Shutterstock, AP Wang Ye

Reakcija kineske ambasade

Kineska ambasada u Vašingtonu je u petak opisala pitanje Tajvana kao „najvažnije i najosetljivije pitanje“ u odnosima Kine i SAD.

„Vlada SAD treba da se pridržava principa jedne Kine i tri zajednička saopštenja SAD i Kine, da pažljivo rešava pitanja vezana za Tajvan i da ozbiljno štiti odnose Kine i SAD, mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu“, rekao je portparol ambasade Liu Pengju u saopštenju.

Iako je Vašington glavni dobavljač oružja Tajvanu i međunarodni pokrovitelj, SAD - kao i većina zemalja - nemaju formalne diplomatske veze sa ostrvom.