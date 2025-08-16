Slušaj vest

Stigla je i prva zvanična reakcija Moskve na samit na Aljasci.

U ime kabineta Vladimira Putina, govorio je njegov portparol Dmitrij Peskov. Peskov je sastanak Putina i Trampa ocenio kao "veoma pozitivan".

Objašnjavajući zašto dvojica lidera nisu odgovarala na pitanja novinara nakon razgovora, Peskov je rekao da su obojica "dali iscrpne izjave", te da za tim nije bilo potrebe, izvestila je ruska novinska agencija RIA Novosti.

- Razgovor je zaista bio veoma pozitivan, i oba lidera su to istakla. Ovo je vrsta razgovora koja nam omogućava da odlučno krenemo putem zajedničkog traženja opcija za mirovno rešenje - zaključio je Peskov.

Istorijski sastanak Trampa i Putina trajao je nešto kraće od tri sata. Nakon toga, Putin je veličao potencijale za saradnju Rusije i Amerike, a Tramp je naglasio da ima pomaka, ali ne i dogovora.