Slušaj vest

Bela kuća je upravo objavila da je američki predsednik Donald Tramp vodio duži telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Ova informacija dolazi samo nekoliko minuta pošto je ruska državna agencija TASS objavila da Tramp i Vladimir Putin nisu sinoć razgovarali o mogućem trilateralnom samitu sa ukrajinskim predsednikom.

Bela kuća dodaje da je Tramp, posle razgovora sa Zelenskim, razgovarao telefonom i sa liderima NATO-a.

Kremlj: Nije bilo razgovora o samitu sa Trampom, Putinom i Zelenskim

Kremlj je saopštio da na sastanku na Aljasci nije bilo reči o mogućem trilateralnom samitu sa Donaldom Trampom, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, javila je ruska državna novinska agencija TASS.

Agencija dodaje da je Putinov savetnik Jurij Ušakov rekao da ne zna kada bi se američki i ruski predsednik mogli ponovo sastati.

Tramp je ranije nazvao sastanak „veoma produktivnim“, dok je Putin izrazio nadu da će njihov sporazum „otvoriti put miru u Ukrajini“. Ali nijedna strana nije pomenula prekid vatre.

U međuvremenu, ukrajinske vlasti su izvestile da je Rusija tokom noći ispalila 85 dronova i jednu balističku raketu na njihovu teritoriju.