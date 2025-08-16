Slušaj vest

Ovo je dovelo do javne sumnje u njene reči i mnogi ne znaju kojoj verziji njenih reči mogu da veruju.

U javnosti su se potom pojavile razne spekulacije, među kojima i glasine da je učestvovala u ozloglašenim Porta Potty zabavama, gde devojke za velike honorare prolaze kroz ponižavajuće i rizične situacije, piše lady.mail.ru.

Nedugo zatim Marija je pristala na intervju sa Ksenijom Sobčak. Iako u invalidskim kolicima, detaljno je opisala ko je, prema njenim tvrdnjama, odgovoran za tragediju. Navela je imena nekoliko mladih Rusa koji žive u Dubaiju - Aleksandru Mercalovu, Artema Papazova, Milenu Dolganovu i Maksima Krašenjikova. Svi oni odbacuju njene optužbe, tvrdeći da su pokušali da joj pomognu jer je bila u lošem stanju.

Gde je sada Marija

Trenutno se Marija nalazi u Norveškoj, gde živi i radi njena majka Ana. Tamo vodi blog i deli svoja sećanja.

"Lagala sam tokom intervjua. Želim da otvoreno kažem da u mojoj krvi nije bilo alkohola ni droge u trenutku nesreće", izjavila je Marija u najnovijem videu, dodajući da poseduje zvanične nalaze koji to potvrđuju.

Podsetimo, u razgovoru sa Sobčak pojavila se u kolicima, ali lekari kažu da može da hoda i da je rehabilitacija u toku nakon niza operacija. Sama Marija otkriva da je počela da vežba, ali da snimke treninga ne može da objavi jer je u Norveškoj zabranjeno snimanje na javnim mestima gde ima ljudi.

Podrška i dalje pristiže

Podrška joj i dalje stiže sa svih strana: "Budi jaka, zdravlje je najvažnije", "Prelepa si i hrabra", "Želim ti brz oporavak". Ipak, ima i skeptika. Jedan korisnik je napisao:

"Da li ćemo ikada saznati pravu istinu?", na šta mu je Marija odgovorila: "Kakvu istinu tačno želiš? Znam da nisam ispunila očekivanja onih koji su širili glasine o žurkama".

Neki su ponovo otkrili njene stare profile na mrežama, prozivajući je da "nije nevinašce".

Njena majka je oštro reagovala: "OnlyFans nije prostitucija. Širite klevete i učestvujete u javnom linču. Ovi komentari biće sačuvani i upotrebljeni ako bude potrebno".

Dan ranije, Milena Dolganova, jedna od učesnica sporne večeri, ispričala je svoju verziju za portal Woman.ru. Tvrdila je da se sa Marijom tada upoznala prvi put, u društvu prijatelja na karaokama, a kasnije u hotelskom lobiju.

Šta se desilo?

Prema njenim rečima, Marija je delovala zbunjeno jer je propustila let za Tajland i zatražila da ostavi stvari u njihovoj sobi.

Prvi dan je protekao mirno, ali sledeće večeri je, tvrdi Milena, Marija imala nervni slom, govorila je nepovezano, pretila da će sebi nauditi i pokušala da skoči sa balkona na 18. spratu.

Zaustavili su je i vratili u sobu, ali ubrzo nakon toga istrčala je u hodnik, ogrnuta samo bade-mantilom i noseći telefon. Društvo je pomislilo da želi da ostane sama, pa je nisu pratili.

Milena je kasnije pokušala da je kontaktira putem društvenih mreža, ali odgovora nije bilo. Ubrzo je saznala šta se dogodilo i da je policija došla u hotelsku sobu.

Prema njenim rečima, sve prisutne te noći policija je ispitala, ali niko nije optužen, svi su samo svedoci.

Dodala je i da je tokom istrage Marijina majka kontaktirala svedoke i njihove roditelje, šaljući im uznemirujuće poruke i tražeći da se jave.

Kaže da nisu odgovarali, jer im je policija zabranila bilo kakav kontakt dok slučaj traje.