Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da je samit između Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, pokazao mogućnost nastavka dijaloga između Moskve i Vašingtona bez preduslova i bez daljeg zaoštravanja odnosa.

U poruci objavljenoj na Telegramu, Medvedev je naveo da je Tramp tokom skoro tročasovnih razgovora odbio da poveća pritisak na Rusiju zbog sukoba u Ukrajini, "barem za sada", preneo je TASS.

"Vraćen je punopravni mehanizam za sastanke između Rusije i Sjedinjenih Država na najvišem nivou. Mirno, bez ultimatuma i pretnji", naveo je Medvedev.

Prema njegovim rečima, ruski predsednik je tokom sastanka lično i detaljno izložio američkom lideru uslove Moskve za okončanje sukoba

Takođe je naglasio da je samit potvrdio mogućnost vođenja pregovora bez prethodnih zahteva, čak i uz nastavak "Specijalne vojne operacije (SVO)".

"Obe strane su direktno prebacile odgovornost na Ukrajinu i Evropu za dalji napredak u mirovnim pregovorima", poručio je Medvedev.

