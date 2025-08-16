Slušaj vest

Nestali planinar pronađen je danas mrtav, dan pošto ga je napao i odvukao mrki medved na planini Rausu, na japanskom ostrvu Hokaido, saopštili su lokalni zvaničnici.

Policija je pronašla telo planinara, koji je identifikovan kao 26-godišnji stanovnik Tokija, na planinskom obronku oko 200 metara jugozapadno od mesta gde ga je napala ženka medveda.

Pored tela, policija je zatekla i ženku medveda sa dva mladunca koji su ustreljeni. Vlasti sumnjaju da je to životinja koja je napala planinara, a eksperti Instituta za istraživanja na Hokaidu izvršiće analizu DNK da bi potvrdili ove zaključke.

U žbunju u blizini mesta napada pronađeni su lični predmeti stradalog, uključujući novčanik i krvavu košulju. Vlasti su obaveštene o incidentu kada ih je kontaktirao drug mladića koji je ispričao da su njih dvojica tokom planinarenja naišli na medveda.

Posete parku prirode Širetoko nakon napada su ograničene, a policija ispituje da li ima još planinara koji su nestali u toj oblasti.

Kurir.rs/TelegrafAgencije

Ne propustitePlanetaMEDVED NAPAO RADNIKA SUPERMARKETA, PA SE ZAVUKAO UNUTRA, TRI DANA JEO MESO: Policija angažovala lovce koji su ga jedva namamili u zamku (VIDEO)
screenshot-20240215-121056.jpg
PlanetaMEDVED SKOČIO NA KAMION: Šokantna scena, vozili se šumskim putem, a onda odjednom istrčala RAZJARENA ZVER (VIDEO)
22.jpg
PlanetaMEDVED ODGRIZAO GLAVU PECAROŠU: Zver primećena kako šeta sa ribolovačkim kombinezonom u ustima, a onda ISPLIVAO UŽAS
profimedia0168801738.jpg
PlanetaMEDVEĐE MESO NOVI HIT U JAPANU: Prodaje se iz automata, a porudžbine stižu iz 400 kilometara udaljenog Tokija
automat.jpg
PlanetaMEDVED DIVLJAO ULICAMA JAPANSKOG GRADIĆA Povredio četiri osobe, građani preplašeni VIDEO
profimedia0528671293-medved.jpg