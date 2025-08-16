Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social po povratku sa Aljaske, gde se juče sastao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Tramp je rekao da je dan na Aljasci bio "sjajan i veoma uspešan".

"Sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom iz Rusije protekao je veoma dobro, kao i kasni telefonski razgovor sa predsednikom Zelenskim iz Ukrajine, kao i sa raznim evropskim liderima, uključujući veoma poštovanog generalnog sekretara NATO-a", naveo je Tramp.

Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

"Svi su se složili da je najbolji način da se okonča stravičan rat između Rusije i Ukrajine direktno postizanje mirovnog sporazuma, koji bi okončao rat, a ne puko postizanje sporazuma o prekidu vatre, koji često ne opstaje", dodao je predsednik SAD.

On je potvrdio da će predsednik Zelenski doći u Vašington.

"Zelenski dolazi u Ovalnu kancelariju, u ponedeljak popodne. Ako sve bude u redu, tada ćemo zakazati sastanak sa predsednikom Putinom. Potencijalno, biće spašeno milione života", rekao je Tramp.

