Stanovnici indonežanskog ostrva Sulavesi ostali su u šoku nakon što je krokodil ubio Arifudina (53) dok se kupao sa rođacima u reci.

Napad se dogodio iznenada, dok je Arifudin bio u vodi, krokodil mu je zario zube u nogu i odvukao ga. Užasavajući trenutak je snimljen, a na snimku se vidi kako nesrećni muškarac pruža ruku boreći se da ostane iznad površine, dok mu rođaci i meštani pokušavaju pomoći.

Nekoliko njih je odmah zagazilo u vodu u pokušaju da ga spasu, ali su bili nemoćni. Arifudin je nestao pod vodom pre nego što su uspeli da ga uhvate, preneo je Dejli mejl.

Na lice mesta ubrzo su stigle hitne službe, koje su u blatnjavoj vodi uočile krokodila kako nosi telo žrtve. Predator se zadržao u tom delu reke više sati, kružeći i izazivajući paniku među prisutnima.

Lokalni stanovnici su napravili improvizovanu omču u pokušaju da uhvate krokodila, ali su na kraju morali da ga oteraju gađajući ga kamenjem. Ostaci nastradalog muškarca na kraju su izvučeni iz reke i predati porodici.

Meštani su duboko potreseni, kažu da se u toj reci godinama kupaju i peru veš, jer je do sada važila za bezbednu.

Stručnjaci ističu da Indonezija ima čak 14 vrsta krokodila, a smatra se da ih prekomerni ribolov i uništavanje staništa primoravaju da sve češće zalaze u reke u unutrašnjosti, u potrazi za hranom.